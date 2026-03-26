Sci alpinismo, vertical di Puy St. Vincent: De Silvestro ancora a podio, terza. Murada sesta ma sempre leader della generale

La padolana firma il terzo podio personale della stagione, il quinto con le prove miste. Vince la francese Gachet Mollaret davanti a Harrop. Nel maschile Bonnet inarrestabile, Debertolis sesto tra gli azzurri. Venerdì la sprint

Alba De Silvestro continua a stupire. La trentenne di Padola, da anni di casa in Valtellina, ha conquistato un altro podio nel vertical della tappa di Coppa del Mondo di Puy St. Vincent, sulle Alpi francesi: terza nella prova di sola salita, un piazzamento che conferma il suo eccellente stato di forma dopo il secondo posto nell’individuale di mercoledì.

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De Silvestro terza, Gachet Mollaret domina

La gara femminile ha visto la padrona di casa Axelle Gachet Mollaret imporsi con autorità, completando la prova in 24’23″0. Alle sue spalle la connazionale Emily Harrop a 27″7, con De Silvestro terza a 1’06”. Le altre due posizioni del podio allargato sono andate alle francesi Margot Ravinel e Candice Fertin. Sesta Giulia Murada, leader della classifica generale, tredicesima Noemi Junod. Per De Silvestro si tratta del terzo podio personale stagionale, che sale a cinque se si includono le prove miste a squadre disputate in coppia col marito Michele Boscacci.

La classifica generale: Murada vola a 799 punti

Dopo il vertical di Puy St. Vincent Murada consolida il primato nella classifica di Coppa del Mondo salendo a 799 punti, con Harrop seconda a 651 e Ravinel terza a 631. De Silvestro è quarta con 514. Nella classifica di specialità del vertical guida Sarah Dreier con 308 punti, con Gachet Mollaret che balza a 300 e Murada che insegue a 282.

Bonnet ancora inarrestabile: secondo vertical consecutivo

Nel maschile Remi Bonnet prosegue la propria striscia vincente firmando anche il vertical, il giorno dopo il successo nell’individuale. Il fuoriclasse svizzero ha raggiunto per primo la sommità del tracciato in 20’43″8, con 26″9 di vantaggio sul francese Anselme Damevin e 40″0 sullo spagnolo Antonio Alcade Sanchez. Il migliore degli azzurri è stato Hermann Debertolis, sesto con un ritardo di 1’19”, preceduto anche dallo svizzero Aurelien Gay e dall’austriaco Paul Verbnjak.

Il programma: sprint venerdì, finale a Villars sur Ollon

La tappa di Puy St. Vincent si conclude venerdì 27 marzo con la sprint. Il prossimo fine settimana, tra il 2 e il 5 aprile, la svizzera Villars sur Ollon ospiterà l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpinismo.