Sci alpinismo, sprint di Puy St. Vincent: Murada e Canclini terzi, la valtellinese vola a 880 punti e si avvicina alla Coppa del Mondo

La leader della generale supera le semifinali ma cede nel turno decisivo alle francesi Harrop e Ravinel. Canclini festeggia il primo podio stagionale, quinto Tomasoni. Alla finale mancano solo le tre prove di Villars sur Ollon

L’Italia non lascia il podio a Puy St. Vincent. Nella sprint che chiude la tappa francese della Coppa del Mondo di sci alpinismo — penultimo atto stagionale del massimo circuito — Giulia Murada e Nicolò Canclini conquistano entrambi il terzo posto, tenendo alta la bandiera azzurra dopo i podi di Alba De Silvestro nell’individuale e nel vertical dei giorni scorsi.

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Murada sempre più leader: 880 punti nella generale

Giulia Murada ha dimostrato ancora una volta la propria solidità, superando con autorità sia la batteria che la semifinale prima di cedere nel turno decisivo alle due padrone di casa Emily Harrop e Margot Ravinel, che si sono spartite le prime due posizioni. Quarta la svizzera Caroline Ulrich, quinta la tedesca Tatjana Paller, sesta la slovacca Marianna Jagercikova.

Il risultato porta la valtellinese di Albosaggia a 880 punti nella classifica generale, con Harrop seconda a 751 e Ravinel terza a 721. Il titolo si avvicina: alla fine della stagione mancano solo le tre prove della tappa conclusiva di Villars sur Ollon, in programma la prossima settimana. Per Murada si tratta del settimo podio stagionale nel massimo circuito, in una stagione che l’ha vista raccogliere un successo — l’individuale di Shahdag — quattro secondi posti e due terzi posti.

Canclini terzo, Tomasoni quinto: doppia soddisfazione azzurra

Poco dopo, sul palcoscenico sale Nicolò Canclini, capace di strappare il terzo posto alle spalle del francese Thibault Anselmet e dello svizzero Thomas Bussard. Per lui si tratta del primo podio stagionale nel massimo circuito. Quinto l’altro azzurro Luca Tomasoni, che conferma il piazzamento ottenuto lo scorso fine settimana in Val Martello. Entrambi gli italiani hanno avuto accesso all’atto decisivo grazie ai ripescaggi al termine delle semifinali, chiuse in terza piazza. Non aveva invece superato le qualificazioni mattutine Rocco Baldini.

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Meta descrizione: Giulia Murada e Nicolò Canclini terzi nella sprint di Puy St. Vincent. La valtellinese sale a 880 punti nella generale e si avvicina alla Coppa del Mondo. Quinto Tomasoni, primo podio stagionale per Canclini.