Sci alpinismo, Murada guida la classifica generale: Italia a Puy St. Vincent per Coppa del Mondo e Mondiali Junior

La valdostana rafforza il primato con 673 punti dopo il secondo posto nella sprint a Val Martello. Dal 25 al 29 marzo in Francia l’appuntamento più ricco della stagione: convocati otto senior e dieci azzurrini

L’Italia dello sci alpinismo arriva a Puy St. Vincent con il vento in poppa. Dalla Val Martello, in provincia di Bolzano, gli azzurri hanno portato a casa due podi preziosi: quello della collaudata coppia Alba De Silvestro e Michele Boscacci nella staffetta mista e quello di Giulia Murada nella sprint, un secondo posto che ha rafforzato ulteriormente il suo primato nella classifica generale di Coppa del Mondo.

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Murada leader, la sfida con le francesi

I numeri raccontano di un dominio consolidato. Giulia Murada guida la graduatoria generale con 673 punti, con un margine rassicurante sulle francesi Margot Ravinel (498) ed Emily Harrop (480). Più equilibrata la situazione nella classifica di specialità della sprint, dove Murada insegue Ravinel per una sola lunghezza: 352 contro 351, con Harrop terza a quota 300.

Il programma di Puy St. Vincent

Sulle Alpi francesi dal 25 al 29 marzo si concentra un appuntamento di straordinaria densità agonistica, capace di mettere insieme Coppa del Mondo assoluta, Coppa del Mondo giovanile e Campionati Mondiali giovanili. Si comincia mercoledì 25 con le prove individuali senior e giovanili, giovedì 26 spazio ai vertical, venerdì 27 la sprint senior. Il weekend del 28 e 29 marzo è invece dedicato interamente ai giovani, con sprint e staffetta mista.

Gli azzurri convocati

Il direttore tecnico ha selezionato otto atleti per le prove senior: Giulia Murada, Alba De Silvestro, Noemi Junod, Hermann Debertolis, Matteo Sostizzo, Michele Boscacci, Nicolò Canclini e Luca Tomasoni. Sono invece dieci gli azzurrini impegnati nelle categorie under 20 e under 18: Giorgia Pollini, Teresa Schivalocchi, Silvia Boscacci, Melissa Bertolina, Luca Curioni, Carlo Mazzoleni, Lorenzo Milesi, Matteo Blangero, Gioele Migliorati e Matteo Pedranzini.