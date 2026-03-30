Murada a un passo dalla Coppa del Mondo: dodici azzurri a Villars sur Ollon per la tappa finale

La valtellinese guida la classifica generale con 880 punti davanti alle francesi Harrop e Ravinel. Dal 1° al 5 aprile in Svizzera si assegneranno anche le coppe di specialità. De Silvestro in testa nell’individuale

Il momento della verità si avvicina per Giulia Murada. La valtellinese, attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpinismo, si prepara ad affrontare la tappa conclusiva del circuito maggiore, in programma a Villars sur Ollon, in Svizzera, da mercoledì 1 a domenica 5 aprile. Quattro prove — vertical, individuale, sprint e staffetta mista — chiamate a dare un volto definitivo alla stagione.

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La situazione in classifica: Murada avanti, ma la sfida è aperta

Con 880 punti all’attivo, Murada precede in classifica generale la francese Emily Harrop (751) e la connazionale Margot Ravinel (721), uniche due atlete ancora matematicamente in grado di scavalcare l’azzurra. Le prove individuali in programma in Svizzera saranno decisive per chiudere i conti.

Il quadro si fa ancora più interessante guardando alle coppe di specialità. Nella sprint Murada è seconda con 432 punti, tallonata da vicino da Ravinel (442, prima) e Harrop (400). Nel vertical la valtellinese insegue con 282 punti le svizzera Dreier (307) e la francese Gachet Mollaret (300). C’è invece un’altra azzurra in testa alla classifica dell’individuale: Alba De Silvestro guida con 171 punti davanti alla stessa Murada (166) e alla svizzera Fatton (135). Tutto ancora aperto, tutto da decidere sulle nevi elvetiche.

Dodici azzurri a Villars sur Ollon

La spedizione italiana si presenterà al via con dodici atleti. Accanto a Murada e De Silvestro, il team azzurro schiererà Michele Boscacci, Noemi Junod, Lisa Moreschini, Robert Antonioli, Hermann Debertolis, Matteo Sostizzo, Rocco Baldini, Nicolò Canclini, Erik Canovi e Luca Tomasoni.

Il programma della tappa finale

Mercoledì 1 aprile: Vertical maschile ore 10:30, Vertical femminile ore 10:50 Giovedì 2 aprile: Individuale maschile ore 10:30, Individuale femminile ore 10:45 Sabato 4 aprile: Sprint maschile e femminile dalle ore 9:50 Domenica 5 aprile: Staffette miste dalle ore 8:20, finali dalle ore 10:15