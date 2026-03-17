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Sport Invernali

Sci alpinismo Cdm Val Martello: Murada leader guida gli azzurri. Staffetta mista e sprint il 21 e 22 marzo

Franz Monaco
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Sci Alpino ISMF World Cup Ski Mountaineering
MURADA Giulia (ITA) Uphill on skis during ISMF World Cup - Ski Mountaineering, Ski Mountaineering race in Bormio, Italy, February 23 2025

Il direttore tecnico Meraldi convoca sette atleti per la due giorni altoatesina in provincia di Bolzano. Con la valtellinese anche De Silvestro, Boscacci, Baldini, Canclini, Canovi e Tomasoni. Penultima tappa stagionale prima del gran finale a Villars Sur Ollon dall’1 al 5 aprile.

La Coppa del Mondo di sci alpinismo torna sulle Alpi italiane e approda in Val Martello, in provincia di Bolzano, per una tappa che sabato 21 e domenica 22 marzo proporrà le due discipline olimpiche: staffetta mista e sprint. Un appuntamento di prestigio in casa, con la squadra azzurra che si presenta sulle nevi altoatesine con una leader d’eccezione.

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Murada guida gli azzurri dalla vetta della generale

Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato sette atleti per la due giorni in Val Martello. A guidare la spedizione è la valtellinese Giulia Murada, attuale leader della classifica generale del massimo circuito, affiancata da Alba De Silvestro, Michele Boscacci, Rocco Baldini, Nicolò Canclini, Erik Canovi e Luca Tomasoni.

Il programma e il calendario

Quella della Val Martello sarà la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo, che si concluderà tra l’1 e il 5 aprile nella svizzera Villars Sur Ollon.

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