Sci alpinismo Cdm Val Martello: Murada leader guida gli azzurri. Staffetta mista e sprint il 21 e 22 marzo

Il direttore tecnico Meraldi convoca sette atleti per la due giorni altoatesina in provincia di Bolzano. Con la valtellinese anche De Silvestro, Boscacci, Baldini, Canclini, Canovi e Tomasoni. Penultima tappa stagionale prima del gran finale a Villars Sur Ollon dall’1 al 5 aprile.

La Coppa del Mondo di sci alpinismo torna sulle Alpi italiane e approda in Val Martello, in provincia di Bolzano, per una tappa che sabato 21 e domenica 22 marzo proporrà le due discipline olimpiche: staffetta mista e sprint. Un appuntamento di prestigio in casa, con la squadra azzurra che si presenta sulle nevi altoatesine con una leader d’eccezione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Murada guida gli azzurri dalla vetta della generale

Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato sette atleti per la due giorni in Val Martello. A guidare la spedizione è la valtellinese Giulia Murada, attuale leader della classifica generale del massimo circuito, affiancata da Alba De Silvestro, Michele Boscacci, Rocco Baldini, Nicolò Canclini, Erik Canovi e Luca Tomasoni.

Il programma e il calendario

Quella della Val Martello sarà la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo, che si concluderà tra l’1 e il 5 aprile nella svizzera Villars Sur Ollon.