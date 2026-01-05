Villach sorride a metà: Sieff centra la qualificazione, Ambrosi resta fuori per un soffio

Coppa del Mondo di salto con gli sci a Villach: Annika Sieff accede alla gara sull’Hs98, mentre Martina Ambrosi manca l’accesso per poco più di un punto.

Semaforo verde per Annika Sieff nel turno di qualificazione della prima delle due gare di Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile in programma sul trampolino Hs98 di Villach, in Austria. La saltatrice azzurra ha conquistato il pass per la competizione odierna, in una giornata che lascia invece l’amaro in bocca a Martina Ambrosi, esclusa per una manciata di punti.

Qualificazioni: Prevc davanti a tutte

A dominare il turno preliminare è stata la slovena Nika Prevc, che ha chiuso al comando con 133,6 punti, mettendo in fila le padrone di casa Lisa Eder (116,5) e Julia Mühlbacher (114,7). Una prestazione netta, che la candida al ruolo di favorita anche per la gara.

Sieff promossa, Ambrosi fuori di poco

Buone notizie per l’Italia arrivano dalla Val di Fiemme: Annika Sieff, grazie a un salto da 82 metri, ha totalizzato 93,9 punti, chiudendo al 31° posto e assicurandosi così la qualificazione alla gara, in programma alle 14:20. La portacolori delle Fiamme Oro sarà dunque al via nella prima delle due sfide carinziane.

Resta invece a pochi centimetri dal traguardo Martina Ambrosi: la trentina ha concluso al 42° posto, rimanendo esclusa per poco più di un punto. Più indietro le altre azzurre, con Martina Zanitzer 49ª e Jessica Malsiner 59ª. Sfortunata la giovane Leonie Runggaldier, fermata da una squalifica nel giorno del debutto.