Salto con gli sci, Mondiali: Prevc inarrestabile, Insam 22esimo

Domen Prevc non si ferma ai Mondiali di salto con gli sci: dopo un inizio in salita, domina ancora. I risultati degli italiani

Non sembrava una giornata favorevole per Domen Prevc, ma non si parla dei campioni fino alla fine e infatti sul trampolino HS235 di Oberstdorf è ancora una volta lui a dominare. Reduce da quattro vittorie consecutive tra qualificazioni e allenamenti, non ha fatto bene nel primo segmento di gara, anche a causa di una stanga di partenza significativamente più bassa rispetto agli avversari.

Nell’ultima serie, però, ha dato il meglio superando il norvegese Marius Lindvik e riuscendo così ad accumulare un vantaggio importante rispetto alla seconda giornata. Domani sarà il giorno decisivo per la consegna delle medaglie e Prevc arriva da favorito assoluto.

Infatti, il vantaggio è di 14 punti sulla grande sorpresa Ren Nikaido, sono 21.9 punti su Lindvik e addirittura 28.7 punti sull’austriaco Jan Hoerl. Tutti gli altri distacchi sono superiori ai 30 punti.

Insam 22esimo ai Mondiali, fuori Bresadola

Non ci sono grandi gioie per l’Italia del salto con gli sci. Gli occhi sono puntati su Alex Insam, ma l’azzurro ha chiuso 22esimo e, al contrario di Prevc, dando il peggio dopo la prima serie e perdendo ben cinque posizioni.

È andata peggio a Giovanni Bresadola, che si è piazzato al 32esimo posto, chiudendo così la sua corsa iridata, non superando il taglio. Vedremo se Insam riuscirà a dare delle soddisfazioni nella giornata di domani, ma il distacco si preannuncia già in partenza proibitivo per avere grandi pretese.