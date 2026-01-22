Salto con gli sci, Mondiali di volo: Prevc domina in qualificazione, la posizione di Insam

Il fenomeno Domen Prevc lascia tutti a bocca aperta nei Mondiali di volo: come sono andate le qualificazioni e gli italiani in gara

Non è tempo di respirare. Si trattiene il fiato e poi si inizia a volare, senza pensare a tutto il resto. I Mondiali di volo di scena a Oberstdorf stanno regalando meraviglie, conferme e quelle apnee sportive che solo alcuni sono in grado di scatenare.

Domen Prevc, neanche a dirlo, è grande protagonista. Lo sloveno è per distacco il leader della classifica di Coppa del Mondo di salto con gli sci e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, continua a seminare la concorrenza con delle prestazioni mitiche e spiazzando chiunque fosse in pista.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

In qualificazione all’Heini-Klopfer-Schanze, ha tirato miglior misura della serie (228,5 metri) nonostante un handicap di tre stanghe rispetto a tutti gli altri. Le previsioni degli allenamenti sono state confermate, insomma, e ora non ci si aspetta che le cose vadano in modo tanto diverso anche in gara.

Le prestazioni degli italiani: Insam è 23esimo

Bene, ma non benissimo gli italiani in gara. Il primo degli Azzurri è Alex Insam, che si è piazzato al 23esimo posto in classifica. Non male la sua altezza da 191,5 metri, anche se bisogna sottolineare che in allenamento le cose erano andate decisamente meglio, visto che era riuscito a raggiungere i 200 metri.

Agrodolce, invece, la giornata di Giovanni Bresadola che si è piazzato al 36esimo posto con un salto da 166,5 metri. Non abbastanza per puntare almeno alla top20, forse un traguardo più semplice per Insam.