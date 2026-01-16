Salto con gli sci, boato azzurro in Giappone: sorpresa Bresadola

Si vola in Giappone per il salto con gli sci: scatto azzurro nella rassegna nipponica. Ottimo risultato per Bresadola

In quel di Sapporo, in Giappone, si scrive un pezzettino di storia del salto con gli sci. Il grande protagonista di giornata, come da attese, è Ryoyu Kobayashi. L’idolo di casa vola fino ai 139 metri con 140.8 punti davanti all’altro big di giornata, lo sloveno Domen Prevc, che sta dominando la stagione. Entrambi qualificati, ovviamente.

Alle loro spalle, la tradizione austriaca si fa sentire con un quartetto di connazionali: Stephan Embacher si ferma a un buon 130, Daniel Tschofenig poco dietro a 128.9, seguono Jan Hoerl a 127.3 e Stefan Kraft a 123.9.

A chiudere la top 10 ci sono altri due giapponesi, Naoki Nakamura e Ren Nikaido, che chiudono a 122.5 e 120.5. Le condizioni meteo non hanno aiutato lo svolgimento della competizione, per via del forte vento presente che ha reso difficile la gara.

Salto con gli sci, bene gli italiani: ottima distanza per Bresadola

Ma tra gli eroi a salire sugli sci, non manca una macchia azzurra anche in Giappone. Si è qualificato Giovanni Bresadola arrivando 120 metri con 109.8 punti. Non a livello dei big, ma si tratta della stessa misura di Simon Ammann e Timi Zajc, non proprio gli ultimi arrivati sugli sci.

Bene anche Alex Insam, che arriva 44esimo ma strappa comunque il pass. E questo era l’obiettivo di giornata. Doppio sorriso, quindi, per lo sport azzurro, pur sapendo che, a meno di clamorose sorprese, saranno altri a giocarsi la vittoria finale.