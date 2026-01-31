Il Napoli torna a vincere contro la Fiorentina, ma perde Di Lorenzo per infortunio

La squadra di Antonio Conte supera 2-1 la Fiorentina e interrompe un periodo complicato tra campionato ed Europa. Vergara e Gutierrez firmano il successo, ma l’uscita in barella di Di Lorenzo preoccupa in vista del finale di stagione.

Il Napoli ritrova i tre punti

Il Napoli torna al successo in Serie A battendo 2-1 la Fiorentina allo stadio Maradona. Un risultato importante per la squadra di Antonio Conte, che si lascia alle spalle l’eliminazione dalla Champions League e il pesante ko subito contro la Juventus, ritrovando continuità in campionato.

Gli azzurri mostrano un buon approccio alla gara e riescono a gestire i momenti chiave del match, pur pagando ancora una volta il prezzo degli infortuni.

Vergara conferma il momento positivo

Il Napoli parte forte e sblocca il risultato già all’11’. Dopo un rinvio lungo di Meret e il duello aereo di Hojlund, è Antonio Vergara a inserirsi con i tempi giusti e a battere De Gea, trovando la seconda rete consecutiva dopo quella segnata in ambito europeo.

I padroni di casa continuano a spingere e al 23’ sfiorano il raddoppio proprio con Hojlund, fermato solo da un intervento decisivo di Comuzzo sulla linea di porta.

L’infortunio di Di Lorenzo cambia la partita

La Fiorentina cresce alla distanza e va vicina al pareggio con Piccoli, che colpisce la traversa su punizione di Fagioli, e con Gudmundsson, che costringe Meret a un grande intervento.

Poco dopo arriva l’episodio più negativo per il Napoli: Giovanni Di Lorenzo accusa un problema al ginocchio sinistro ed è costretto a lasciare il campo in barella nel corso del primo tempo. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma si teme uno stop non breve per il capitano azzurro.

Gutierrez firma il raddoppio

In avvio di ripresa il Napoli trova subito il 2-0. Al 49’ Gutierrez realizza la sua prima rete in campionato con un sinistro a giro preciso che si infila all’angolino, premiando l’atteggiamento aggressivo dei padroni di casa.

La Fiorentina, però, non si arrende e accorcia le distanze con Solomon, rapido a ribadire in rete dopo una respinta di Meret su conclusione di Piccoli.

Finale aperto, ma il Napoli resiste

Nel finale gli ospiti provano ad aumentare la pressione, anche grazie all’ingresso di Kean e a un assetto più offensivo. Il Napoli soffre ma regge, rischiando solo nei minuti conclusivi con una girata di Piccoli e un tiro fuori misura di Kean.

Al triplice fischio arrivano tre punti preziosi: il Napoli sale a 46 punti in classifica, mentre la Fiorentina resta ferma a 17, ancora in zona retrocessione nonostante una prestazione complessivamente positiva.

Vittoria importante, ma resta l’emergenza

Il successo consente al Napoli di rilanciarsi in campionato, ma l’infortunio di Di Lorenzo rappresenta l’ennesimo problema di una stagione segnata dalle assenze. La squadra di Conte dovrà ora attendere gli esami strumentali per capire l’entità dello stop del capitano e le ripercussioni sul prosieguo del campionato.