Da Baggio a Vergara, quando la storia ricomincia da Napoli

Il calcio vive anche di coincidenze. Alcune sono semplici numeri sul calendario, altre diventano simboli. E poi ce ne sono alcune che sembrano fatte apposta per raccontare una storia.

10 Maggio 1987. Roberto Baggio segna il suo primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. L’avversario è il Napoli, la squadra di Maradona, il talento unico nel calcio di quegli anni. È l’inizio ufficiale della carriera di un talento destinato a diventare leggenda, mentre la squadra partenopea stava per scrivere un capitolo indimenticabile: quello dello scudetto, conquistato a maggio, sotto la guida di Maradona, io c’ero e il pensiero ancora oggi mi enoziona.

31 gennaio 2026. Quasi quarant’anni dopo, Antonio Vergara segna il suo primo gol in Serie A con la maglia del Napoli ed eccomi a vivere una nuova emozione. L’avversario, questa volta, è la Fiorentina. Pochi giorni prima, appena tre, aveva già messo la sua firma anche in Champions League, segnando il primo gol europeo contro il Chelsea, facendoci gridare fino a perdere la voce.

Il cerchio si chiude. O forse ricomincia.

Vergara non è Roberto Baggio, e nessuno pretende che lo sia. Ma il calcio, quando vuole, sa costruire parallelismi che vanno oltre i numeri. Come Baggio allora, anche Vergara oggi vive il momento esatto in cui il talento smette di essere promessa e diventa realtà sotto gli occhi di tutti. Un gol che non pesa solo per il tabellino, ma per ciò che rappresenta: l’ingresso ufficiale nel grande calcio.

C’è poi un elemento che rende questa storia ancora più significativa. Antonio Vergara è un ragazzo napoletano, cresciuto con il mito del Napoli addosso, con lo stadio Maradona come sogno e orizzonte. Segnare il primo gol in Serie A con quella maglia, contro la Fiorentina, non è solo un evento sportivo: è una dichiarazione di appartenenza.

Roberto Baggio partì da Firenze per conquistare il mondo. Vergara, invece, parte da casa. Due traiettorie diverse, unite dallo stesso istante simbolico: il primo vero passo nella storia.

Il “Divin Codino” ha scritto pagine indelebili del calcio italiano e mondiale. Vergara, oggi, scrive solo le prime righe del suo racconto. Ma ogni grande storia inizia così: con un gol che resta nella memoria, con un avversario che diventa parte del destino, con una data che un giorno qualcuno ricorderà.

Oggi Vergara, napoletano di nascita e cresciuto con il mito del Napoli addosso, vive la sua personale epifania. Non è solo un gol, ma l’inizio di una storia che intreccia talento, appartenenza e destino. Segnare contro la Fiorentina, proprio come Baggio, è una coincidenza che ha il sapore di simbolo: il giovane attaccante entra ufficialmente nella grande scena del calcio, in una città che ama e che lo applaude.

Analizzando il gesto, c’è qualcosa di più profondo: il Napoli continua a essere il palcoscenico dove le storie individuali e collettive si fondono. Come nel 1987, il momento chiave non è solo la rete, ma ciò che rappresenta: la promessa di un talento che si afferma, la squadra che plasma il futuro, il tifoso che sogna.

Il gol di Vergara non è una coincidenza: è il primo passo di una nuova leggenda, sulla stessa scia di Baggio e di quel Napoli che, a maggio, scrisse la storia del calcio italiano.

Il calcio è memoria, emozione e numeri che parlano più delle parole. Antonio Vergara oggi scrive le prime righe della sua storia, Napoli gli offre il palcoscenico. E forse, tra qualche anno, qualcuno ricorderà questo 31 gennaio come il giorno in cui il cerchio simbolico si è chiuso… e il nuovo sogno è cominciato.

Il tempo dirà dove arriverà Antonio Vergara e spero di esserci per raccontare un emozione. Per ora, il calcio ha fatto l’occhiolino alla storia. E Napoli, ancora una volta, è al centro del racconto