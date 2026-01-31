Scherma, U14 sciabola: i risultati della prima giornata di Pescara

È iniziato con grande partecipazione il weekend dedicato al Grand Prix Kinder Joy of Moving di sciabola a squadre U14 che vede oltre 300 giovani atleti in pedana al Pala Giovanni Paolo II di Pescara.

Quest’oggi si sono svolte le competizioni valide per le categorie Maschietti-Giovanissimi e Ragazze-Allieve, che hanno regalato spettacolo e confronti intensi tra team provenienti da diverse società italiane. In palio non solo la vittoria di giornata ma anche punti importanti in vista delle tappe successive del circuito giovanile.

Il trionfo dei babies del Fider Livorno

La prima gara in calendario, quella dei Maschietti-Giovanissimi, è stata vinta della squadra del Fiders Livorno, composta da Sandro Alderigi, Marco Petralia e Pietro Saraacj. I tre giovani sciabolatori hanno conquistato l’oro superando con il punteggio di 36-30 la squadra della Sala di Scherma Società del Giardino Milano, seconda classificata grazie alle pedane di Carlo Barberis Canonico, Mathis Cazzin, Massimo Mastroberardino e Rodrigo Santoro.

Le medaglie di bronzo sono andate al Circolo della Scherma Terni e alla formazione della SS Lazio Scherma Ariccia, entrambe protagoniste di assalti combattuti che hanno messo in mostra i talenti dei vari ragazzi in gara.

Le Ragazze-Allievi della Lazio Scherma Ariccia dominano la scena

Nella prova riservata alle Ragazze-Allieve, invece, c’è stato il dominio assoluto della SS Lazio Scherma Ariccia, con il terzetto formato da Ginevra Izzo, Sara Maria Petrianni e Giorgia Rosselli.

Le atlete dei Castelli Romani si sono imposte in un confronto combattuto con la Sala di Scherma Società del Giardino Milano, fermando il cronometro sul 45-43 in favore delle romane e assicurandosi così la medaglia d’oro di giornata.

Il podio è stato completato dal Padova Scherma e dalla seconda squadra delle SS Lazio Scherma Ariccia, entrambe brave a conquistare il bronzo in una gara caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte.

Le due giorni di gare proseguirà con gli incontri delle categorie Ragazzi-Allievi e Bambine-Giovanissime, mantenendo alta l’attenzione sulle pedane.