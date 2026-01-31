Milano Cortina 2026: il grande parterre internazionale tra sport, diplomazia e glamour

Mancano pochi giorni all’inizio dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e l’Italia si prepara non solo ad ospitare atleti da quasi 100 paesi, ma anche un parterre di capi di Stato, premier, dignitari internazionali e membri di famiglie reali.

Questi Giochi rappresentano un’occasione unica per coniugare sport, diplomazia e spettacolo, trasformando le cerimonia di apertura e chiusura in eventi di portata globale che andranno oltre le competizioni e che richiameranno l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Autorità politiche e delegazioni internazionali in prima fila

Alla cerimonia di apertura, in programma venerdì 6 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, confermando l’importanza istituzionale dell’evento per l’Italia.

L’elenco delle autorità straniere annunciate include decide di capi di Stato e di Governo e alte cariche diplomatiche, con l’obiettivo di sottolineare il valore internazionale dei Giochi come piattaforma di dialogo e incontro.

Tra gli ospiti previsti sulle tribune di San Siro anche il vice presidente degli Stati Uniti d’America, JD Vance, accompagnato da Marco Rubio, segretario di Stato al cui seguito ci saranno altre figure politiche della delegazione USA.

Royal family e celebrità: fascino reale sulle nevi italiane

Accanto alle autorità politiche, Milano Cortina vedrà anche la partecipazione di numerosi membri di famiglie reali europee ed internazionali, trasformando parte delle Olimpiadi in un vero e proprio “salotto reale”.

Sono infatti attesi tra gli altri Re e Regine come Willem-Alexander dei Paesi Bassi e Carlo CVI Gustavo di Svezia, accompagnati da consorti ed eredi, come ad esempio la principessa Victoria di Svezia ed Amalia d’Olanda. Sempre nel mondo delle monarchie, confermate le presenze di Alberto II di Monaco e della principessa Charlène, entrambi con un passato olimpico. Anche dal Regno Unito arriveranno figure di spicco come la principessa Anna, già atleta olimpica.

Questa combinazione di potere, celebrità e sport non solo arricchisce il profilo internazionale dell’evento, ma riflette anche come Milano-Cortina 2026 sia diventato un crocevia di culture, interessi diplomatici e immagini destinate a rimanere per sempre nella storia di questa rassegna.