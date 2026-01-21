Coppa del Mondo salto con gli sci, Zao sorride a Eder: prima vittoria in carriera

L’austriaca resiste al ritorno di Nika Prevc e conquista il successo in Giappone. Sieff rimonta nella seconda serie, avanti anche Zanitzer
Eder vince a Zao, Prevc ancora leader
Il trampolino di Zao, in Giappone, incorona Lisa Eder, che conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. L’austriaca riesce a difendersi nella seconda serie dal tentativo di rimonta di Nika Prevc, chiudendo la gara con 227,9 punti contro i 226,5 della slovena.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Un margine minimo, appena 1,4 punti, che certifica una sfida serrata fino all’ultimo salto. Nonostante il secondo posto, Prevc mantiene un ampio vantaggio in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo.
Per Eder si tratta di un traguardo atteso: il successo arriva dopo tredici piazzamenti sul podio nel massimo circuito internazionale.
Strate sul podio, progressi per Sieff
Alle spalle delle due protagoniste di giornata, il terzo posto va alla canadese Abigail Strate, che totalizza 222,3 punti recuperando quattro posizioni nella seconda serie.
Segnali incoraggianti anche per l’Italia grazie a Annika Sieff: la trentina, trentesima a metà gara, compie una rimonta di cinque posizioni nella serie decisiva e chiude al 25° posto con 171,1 punti.
Zanitzer qualificata, ora Sapporo
Gara disputata anche da Martina Zanitzer, che aveva centrato la qualificazione chiudendo la prima serie al 39° posto.
La tournée asiatica prosegue ora sempre in Giappone con la tappa di Sapporo. Venerdì è in programma il turno di qualificazione in vista della prima delle due gare sul trampolino HS137, in calendario sabato alle 8:15 italiane. La seconda competizione si svolgerà domenica, con inizio alle 3:00 ora italiana, preceduta dal relativo turno di qualificazione.