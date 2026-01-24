Salto con gli sci, Prevc è il nuovo campione del mondo: dominio assoluto a Oberstdorf

Nella prestigiosa cornice dei Campionati Mondiali di Volo con gli Sci 2026 a Oberstdorf, in Germania, lo sloveno Domen Prevc ha conquistato il titolo individuale con una prestazione di assoluto livello, portandosi all’apice della specialità e confermando il proprio status di dominatore della stagione.

Il 26enne originario di Kranj, fresco vincitore anche della Tournée dei Quattro Trampolini, ha dominato la competizione maschile sul trampolino di volo Heini-Klopfer-Shanze, imponendosi con un margine di distacco considerevole sugli avversari e conquistando così il primo mondiale di volo della sua carriera.

Prevc storico: prestazione superlativa e risultati di gara

Domen Prevc ha preso il comando già nelle prime fasi della gara individuale e non ha più lasciato la vetta, estendendo progressivamente il proprio vantaggio lungo tutte e quattro le serie di salti.

Con un totale di 905,4 punti, lo sloveno ha chiuso con quasi 60 punti di riscatto rispetto a Marius Lindvik, autore di una prestazione sì solida ma non sufficiente per impensierire il dominatore della competizione. In terza posizione si è piazzato Red Nikaido, primo nipponico della storia ad andare a podio.

Oltre ai salti lunghi e tecnicamente efficaci di Prevc, che gli hanno permesso di controllare la gara fino alla quarta e ultima serie, la competizione ha visto altri protagonisti salire nella top five e dare spettacolo, ma nessuno di questi è riuscito a stare al passo dello sloveno.

Il significato del titolo e le prospettive future

Questo titolo iridato rappresenta un importante traguardo nella carriera di Domen Prevc, che aggiunge così al proprio palmares il titolo individuale mondiale di mondiale di volo, oltre ai successi già ottenuti in squadra e in altre competizioni di alto livello.

Il successo a Oberstford non solo conferma il suo stato di forma eccezionale, ma lo pone anche come uno dei principali favoriti in vista di eventi futuri, tra cui la competizione su trampolino grande ai Campioni del Mondo di Sci Nordico di Predazzo 2026 e la stagione olimpica si avvicina.

Dal lato italiano, invece, il migliore piazzamento è quello di Alex Insam, che ha terminato nella parte centrale della classifica con salti oltre i 195 metri, mentre altri atleti hanno cercato di difendersi in una gara di altissimo livello internazionale.