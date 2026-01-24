Salto con gli sci fennimine: Nika Prevc torna alla vittoria a Sopporo

Si è svolta in mattinata a Sapporo, la gara femminile di salto con gli sci valida per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026.

Salto con gli sci: i risultati

Nika Prevc si lascia definitivamente alle spalle le incertezze di Zao e torna sul gradino più alto del podio nella prima delle due gare individuali.

Sul trampolino grande HS137 giapponese, la slovena firma il 34° successo individuale in carriera, il dodicesimo stagionale su 21 gare, rafforzando ulteriormente la sua leadership nel circuito.

La ventenne di Kranj ha costruito la vittoria con due salti solidi e soprattutto molto efficaci, facendo la differenza sul piano tecnico e dei metri. Nella seconda manche Prevc ha gestito il vantaggio senza correre particolari rischi, pur senza allungare in maniera netta come accaduto in altre occasioni recenti.

Il margine finale, pari a 5,5 punti, testimonia una gara più combattuta del solito, ma mai realmente in discussione.

Alle sue spalle si è piazzata la canadese Abigail Strate, protagonista del miglior punteggio nella seconda serie e capace di recuperare terreno fino alla piazza d’onore.

Completa il podio la norvegese Anna Odine Stroem, terza al termine di una prova complessivamente regolare.

Sfortunata la beniamina di casa Nozomi Maruyama, quarta a 22,7 punti dalla vetta. La giapponese ha perso un paio di posizioni con il salto finale, mancando l’appuntamento con il podio che avrebbe avuto un peso importante anche in ottica classifica generale. Il distacco da Prevc nella graduatoria di Coppa del Mondo sale ora a 408 punti.

La slovena appare sempre più lanciata verso la terza Sfera di Cristallo consecutiva.

Nessun acuto per l’Italia

Per quanto riguarda l’Italia, nessun risultato di rilievo, ma il bilancio resta positivo sul piano della continuità.

Annika Sieff ha chiuso in 20ª posizione, mentre la giovane Martina Zanitzer ha conquistato il 24° posto, confermando segnali di crescita in zona punti. Ma per il podio non basta.

