Speed skating, Mondiali Allround Heerenveen 2026: trionfano Wiklund ed Eitrem. Lollobrigida e Lorello sesti

Si chiude al Thialf la stagione internazionale di pattinaggio di velocità su pista lunga. Doppietta storica per la Norvegia con Ragne Wiklund e Sander Eitrem campioni del mondo Allround. Buoni piazzamenti per gli azzurri Francesca Lollobrigida e Riccardo Lorello.

Si chiude al Thialf di Heerenveen la stagione internazionale di pattinaggio velocità su pista lunga, con i Mondiali Allround 2026 che hanno incoronato due nuovi campioni del mondo. A festeggiare è la Norvegia, protagonista di una doppietta storica grazie ai successi di Ragne Wiklund e Sander Eitrem, entrambi per la prima volta sul tetto del mondo nella specialità.

Wiklund campionessa del mondo, Lollobrigida sesta

Nel settore femminile il titolo è andato a Ragne Wiklund, che ha chiuso la competizione con il punteggio complessivo di 157.457. La norvegese ha preceduto l’olandese Marijke Groenewoud (158.086) e la giapponese Miho Takagi (158.287).

Determinante per il successo la solidità su tutte le distanze: terzo posto nei 1500 metri e dominio nei 5000 metri, dove Wiklund ha fatto segnare il miglior tempo di giornata.

Per Francesca Lollobrigida è arrivato un sesto posto finale con 160.003 punti. La romana ha chiuso nona nei 1500 metri con il tempo di 1’56”27, prima di reagire nei 5000 metri, distanza nella quale aveva conquistato uno dei suoi due ori olimpici a Milano-Cortina, ottenendo il terzo tempo in 6’56”77.

Eitrem campione del mondo, Lorello cresce

Nel settore maschile la Norvegia ha completato la festa grazie a Sander Eitrem, che ha conquistato il titolo con 145.804 punti. Il campione olimpico dei 5000 metri ha costruito il successo grazie alla grande continuità: secondo nei 1500 in 1’43”92 e terzo nei 10000 con 12’41”27.

Alle sue spalle si sono piazzati il ceco Metoděj Jílek, vincitore dei 10000 metri in 12’30”54 e secondo con 146.117 punti, e il polacco Vladimir Semirunniy (146.243). Fuori dal podio l’americano Jordan Stolz, campione del mondo quattro anni fa a Inzell, penalizzato dal rendimento nei 10000 metri.

Buona prova per Riccardo Lorello, che ha chiuso sesto con 148.401 punti. Il ventitreenne lombardo ha firmato il nuovo primato personale nei 1500 metri con 1’45”57 e ha poi concluso quinto nei 10000 in 12’50”49, risultati che confermano i suoi margini di crescita nel panorama internazionale.