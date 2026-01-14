Short track, Europei 2026 al via a Tilburg: Italia al completo verso Milano Cortina

Da venerdì 16 gennaio in Olanda la rassegna continentale: dieci azzurri in gara nell’ultimo grande appuntamento prima delle Olimpiadi

Si aprono venerdì 16 gennaio a Tilburg, nei Paesi Bassi, i Campionati europei 2026 di short track, ultimo grande evento internazionale della disciplina prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

L’Italia si presenta al via con tutti gli atleti convocati per l’Olimpiade, forte di una prima parte di stagione positiva e con l’obiettivo di proseguire il percorso di avvicinamento all’appuntamento a cinque cerchi.

La spedizione azzurra

Sono dieci gli atleti convocati dall’High Performance Director Kenan Gouadec, presente a Tilburg insieme all’head coach Maggie Qi e ai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari.

Settore maschile

Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle)

Thomas Nadalini (Fiamme Oro)

Lorenzo Previtali (Fiamme Oro)

Pietro Sighel (Fiamme Gialle)

Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri)

Settore femminile

Chiara Betti (Fiamme Gialle)

Elisa Confortola (Fiamme Oro)

Arianna Fontana (Icelab)

Arianna Sighel (Fiamme Oro)

Martina Valcepina (Fiamme Gialle)

Europei come tappa di avvicinamento ai Giochi

In una stagione fortemente condizionata dalla prossimità delle Olimpiadi, gli Europei avranno un valore più preparatorio che di puro risultato, pur restando un test di altissimo livello.

L’Italia proverà comunque ad avvicinarsi agli eccellenti risultati della passata edizione, chiusa con un bottino complessivo di 11 medaglie (4 ori, 3 argenti e 4 bronzi).

Le parole di Kenan Gouadec

“Questa edizione degli Europei è particolare perché così vicina alle Olimpiadi non rappresenta un obiettivo centrale della stagione – spiega Gouadec – ma un’occasione per ritrovare il ritmo gara dopo la pausa natalizia e testare soluzioni tattiche utili in vista di Milano”.

“Il lavoro svolto nel raduno di Bormio è stato molto positivo: i ragazzi hanno pattinato tanto e bene. Su un ghiaccio che conosciamo, proveremo anche distanze e strategie diverse. Non cerchiamo il risultato a tutti i costi, ma daremo comunque il 100%. Dalla prossima settimana torneremo a concentrarci esclusivamente sulla preparazione olimpica”.

Programma e risultati della manifestazione saranno disponibili sui canali ufficiali dell’evento.