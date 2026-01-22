Pattinaggio velocità, 14 azzurri a Inzell per l’ultima World Cup prima di Milano Cortina

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio la Max Aicher Arena ospita la tappa conclusiva di Coppa del Mondo: Lollobrigida e Ghiotto guidano l’Italia verso l’appuntamento olimpico

Ultimo banco di prova prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio, la Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, ospiterà la quinta e conclusiva tappa stagionale dell’ISU Speed Skating World Cup, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità su pista lunga.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’Italia si presenta all’appuntamento con una spedizione di 14 atleti, chiamati a rifinire condizione, sensazioni e automatismi nell’ultima gara internazionale prima dell’avvicinamento definitivo all’Olimpiade di casa.

La squadra azzurra: nove uomini e cinque donne

Nel settore maschile saranno al via:

David Bosa (Fiamme Oro)

Francesco Betti (Fiamme Oro)

Daniele Di Stefano (Fiamme Oro)

Davide Ghiotto (Fiamme Gialle)

Manuel Ghiotto (Fiamme Oro)

Andrea Giovannini (Fiamme Gialle)

Riccardo Lorello (C.S. Esercito)

Michele Malfatti (Fiamme Gialle)

Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle)

Nel comparto femminile spazio a:

Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica)

Serena Pergher (Fiamme Oro)

Linda Rossi (Fiamme Azzurre)

Emily Tormen (Fiamme Oro)

Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri)

Marchetto: “Un passaggio fondamentale verso i Giochi”

La spedizione azzurra sarà seguita in loco dall’allenatore Matteo Anesi e dal direttore tecnico delle squadre nazionali Maurizio Marchetto, che ha spiegato l’importanza della tappa di Inzell:

“È fondamentale tornare a gareggiare e vivere l’atmosfera delle competizioni prima dei Giochi, così che non passi troppo tempo dall’ultima prova ufficiale. Chi parteciperà alle Olimpiadi utilizzerà questo weekend come test di avvicinamento, mentre chi non sarà della partita a Milano Cortina cercherà di ottenere il massimo anche in termini di risultati”.

Il programma della World Cup di Inzell

Di seguito il programma della Division A (livello assoluto). Ogni distanza prevede anche la Division B, riservata al circuito cadetto.

Venerdì 23 gennaio

18:30 – 500 metri femminili (1)

18:58 – 500 metri maschili (1)

19:37 – 1.500 metri femminili

20:17 – 1.000 metri maschili

Sabato 24 gennaio

14:30 – 1.000 metri femminili

15:03 – 1.000 metri maschili

15:56 – 3.000 metri femminili

16:52 – 5.000 metri maschili

Domenica 25 gennaio