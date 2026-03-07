Mondiali di pattinaggio a Heerenveen, Sprint conclusi: ora è il momento dell’Allround con Lollobrigida e Lorello

Di Stefano chiude sedicesimo nei Mondiali Sprint, ritirate Vigl e Pergher. Oggi si apre l’Allround: in pista la campionessa azzurra e il portacolori dell’Esercito

Si è chiuso giovedì 6 marzo al Thialf di Heerenveen, in Olanda, il capitolo Sprint dei Mondiali 2026 di pattinaggio velocità su pista lunga. Per l’Italia è stato un appuntamento segnato da qualche rimpianto, ma oggi si volta pagina con l’Allround.

Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), che dopo la prima giornata occupava la diciottesima posizione nella graduatoria maschile, ha chiuso il venerdì di gare con il 23° posto nei 500 metri (35″89) e un convincente 11° posto nei 1.000 metri (1’09″28). Sommando le quattro prove complessive, il pattinatore laziale ha tagliato il traguardo finale in sedicesima posizione.

Vigl e Pergher fuori dalla gara

In campo femminile la spedizione azzurra ha subito due defezioni. Serena Pergher non ha potuto scendere in pista per un problema muscolare, mentre Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri), che dopo la prima giornata era ventesima, si è ritirata dalla competizione a causa di un’indisposizione.

Oggi si apre l’Allround: Lollobrigida e Lorello protagonisti

Archiviati gli Sprint, Heerenveen si prepara a una nuova sfida. Oggi, sabato 7 marzo, prende il via il Mondiale Allround con due azzurri chiamati a recitare un ruolo da protagonisti: Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica) e Riccardo Lorello (C.S. Esercito). Il programma della giornata prevede quattro sessioni di gara: