Mondiali Allround pattinaggio Heerenveen 2026: Lollobrigida sesta, Lorello settimo dopo la prima giornata

Lollobrigida vola sui 3.000 metri e si mette in corsa per una medaglia. Lorello settimo con un nuovo primato personale sui 500. Domani le distanze decisive: 1.500 e 5.000 per le donne, 1.500 e 10.000 per gli uomini

Si è aperta sabato 7 marzo al Thialf di Heerenveen la prima giornata dei Mondiali Allround 2026 di pattinaggio velocità su pista lunga. L’Italia è in gara con Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica) nel settore femminile e Riccardo Lorello (C.S. Esercito) in quello maschile, e al termine delle prime due distanze il bilancio è più che incoraggiante.

Lollobrigida sesta: i 3.000 metri la rilanciano

La trentacinquenne romana ha chiuso i 500 metri in 39″47, attestandosi in quattordicesima posizione sulla distanza. Ma è stata la seconda prova a cambiare il volto della sua giornata: sui 3.000 metri Lollobrigida ha segnato 4’00″60, quarta performance di giornata, che la proietta al sesto posto della classifica Allround complessiva. Una posizione che la tiene pienamente in corsa per una medaglia nella giornata conclusiva di domani.

Lorello settimo con primato personale

Ottima prima giornata anche per il ventitreenne lombardo Riccardo Lorello. Sui 500 metri ha fermato il cronometro a 37″34, nuovo record personale, che gli è valso il sedicesimo posto sulla distanza. Sui 5.000 metri ha poi segnato 6’13″47, chiudendo settimo. Ne deriva un settimo posto anche nella graduatoria Allround, con la classifica ancora aperta in vista delle prove finali.

Domani il verdetto: il programma di domenica

La competizione si concluderà domenica 8 marzo. Entrambi i generi affronteranno prima i 1.500 metri, poi le distanze più lunghe: i 5.000 metri per le donne e i 10.000 metri per gli uomini. Il programma prevede: