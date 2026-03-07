Strade Bianche 2026: Pogacar trionfa da solo a Siena, quarto successo in carriera

Il campione del mondo sloveno domina la classica toscana e diventa il primo corridore capace di vincerla quattro volte. Sul podio anche il francese Seixas e il messicano Del Toro.

Tadej Pogacar conquista la Strade Bianche 2026 imponendosi in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo a Siena. Il corridore della UAE Emirates centra così il quarto successo nella corsa toscana, diventando il primo atleta nella storia a raggiungere questo traguardo.

Il campione del mondo sloveno ha preso il largo a circa 80 chilometri dal traguardo, staccando definitivamente tutti gli avversari e gestendo il vantaggio fino all’arrivo nel cuore della città.

Pogacar ha completato i 202 chilometri del percorso, con partenza e arrivo a Siena e 33 chilometri di sterrato distribuiti in undici settori, fermando il cronometro a 4h44’15”.

Alle sue spalle ha chiuso il 19enne francese Paul Seixas, secondo con un minuto di ritardo, mentre il messicano Isaac Del Toro ha completato il podio con il terzo posto.

Per Pogacar si tratta di un risultato che conferma il suo dominio nella corsa toscana: nelle sette partecipazioni disputate, a partire dal 2019, lo sloveno aveva già vinto nel 2022 e poi per tre anni consecutivi dal 2024 al 2026.