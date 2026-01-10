Europei di speed skating, doppio podio azzurro sui 5.000 metri: argento Lorello, bronzo Ghiotto

A Tomaszow Mazowiecki l’Italia conquista due medaglie nella seconda giornata degli Europei su distanze singole: podio maschile nei 5.000, buoni piazzamenti anche al femminile.

Prosegue in Polonia, a Tomaszow Mazowiecki, la quinta edizione dei Campionati Europei di speed skating su distanze singole, e l’Italia firma una giornata di grande spessore con due medaglie nella stessa gara.

Nella seconda giornata della rassegna continentale, i 5.000 metri maschili regalano un doppio podio agli azzurri. Riccardo Lorello (C.S. Esercito) conquista la medaglia d’argento chiudendo in 6’14”497, mentre Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) sale sul terzo gradino del podio con il tempo di 6’17”009. A interrompere il dominio italiano è soltanto il padrone di casa Vladimir Semirunniy, autore di una prova straordinaria culminata con il nuovo record della pista in 6’11”134.

Ottima anche la prestazione di squadra completata dal settimo posto di Michele Malfatti (Fiamme Gialle), che chiude in 6’24”113, confermando la solidità del movimento azzurro sulle lunghe distanze.

Segnali incoraggianti arrivano anche dal settore femminile. Nei 500 metri, Serena Pergher (Fiamme Oro) sfiora il podio con un quarto posto in 38”549, alle spalle delle polacche Ziomek-Nogal, Wojcik e dell’olandese Grevelt. Da segnalare anche la decima posizione di Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri) in 39”468.

Nei 1.500 metri femminili, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) conclude al settimo posto con il tempo di 1’59”632, mentre la giovane Emily Tormen (Fiamme Oro), al debutto assoluto in un Europeo, chiude decima in 2’00”963, accumulando esperienza preziosa.

La rassegna continentale si concluderà domenica con l’ultima giornata di gare, che prevede sei competizioni: Team Pursuit femminile, 1.500 metri maschili, 1.000 metri femminili, 500 metri maschili e le due mass start, femminile e maschile.