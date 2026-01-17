Europei short track, Nadalini sul podio: bronzo nei 1500 metri a Tilburg

Grande rimonta di Thomas Nadalini agli Europei 2026 di short track: l’azzurro conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri a Tilburg, firmando una prestazione di carattere e lucidità tattica.

Nadalini, rimonta da medaglia: bronzo europeo nei 1500 m

Arriva una medaglia importante per l’Italia agli Europei di short track 2026, in corso a Tilburg. Thomas Nadalini conquista il bronzo nei 1500 metri, al termine di una finale interpretata con intelligenza e grande capacità di gestione della gara.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’azzurro ha scelto una condotta attendista, restando nelle retrovie per buona parte della corsa, evitando contatti e spreco di energie. Nel momento decisivo, però, Nadalini ha cambiato passo, risalendo posizioni su posizioni e trovando lo spazio giusto per inserirsi nella lotta per il podio.

Van t’Wout oro, Nadalini alle spalle dei migliori

La vittoria è andata al belga Van t’Wout, che ha preceduto il lettone Roberts Kruzbergs, mentre Nadalini ha completato il podio con una rimonta spettacolare negli ultimi giri, confermando solidità fisica e grande lettura tattica della gara.

Un risultato che premia la costanza dell’azzurro e che rappresenta uno dei momenti più significativi della spedizione italiana nella rassegna continentale.

Italia protagonista agli Europei di short track

Il bronzo di Nadalini arricchisce il bottino azzurro e conferma la competitività del movimento italiano nello short track europeo. La medaglia nei 1500 metri, una delle distanze più tecniche e tattiche, assume un valore ancora maggiore per la qualità degli avversari affrontati in finale.