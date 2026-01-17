Sportface TVOriginals
Pattinaggio velocità

Europei short track, Nadalini sul podio: bronzo nei 1500 metri a Tilburg

ISU European Short Track Speed Skating Championships 2026, Day 1, Speed Skating, IJssportcentrum, Tilburg, Netherlands 17 Jan
Mandatory Credit: Photo by Marcel ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock (16366084bg) podium, second Roberts Kruzbergs of Latvia and winner Jens van t Wout of the Netherlands and third Thomas Nadalini of Italy smiling during the medal ceremony after competing on the Men 1500m Finals on Day 1 of the ISU European Short Track Speed Skating Championships 2026 at IJssportcentrum on January 17, 2026 in Tilburg, Netherlands. ISU European Short Track Speed Skating Championships 2026, Day 1, Speed Skating, IJssportcentrum, Tilburg, Netherlands - 17 Jan 2026

Grande rimonta di Thomas Nadalini agli Europei 2026 di short track: l’azzurro conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri a Tilburg, firmando una prestazione di carattere e lucidità tattica.

Nadalini, rimonta da medaglia: bronzo europeo nei 1500 m

Arriva una medaglia importante per l’Italia agli Europei di short track 2026, in corso a Tilburg. Thomas Nadalini conquista il bronzo nei 1500 metri, al termine di una finale interpretata con intelligenza e grande capacità di gestione della gara.

L’azzurro ha scelto una condotta attendista, restando nelle retrovie per buona parte della corsa, evitando contatti e spreco di energie. Nel momento decisivo, però, Nadalini ha cambiato passo, risalendo posizioni su posizioni e trovando lo spazio giusto per inserirsi nella lotta per il podio.

Van t’Wout oro, Nadalini alle spalle dei migliori

La vittoria è andata al belga Van t’Wout, che ha preceduto il lettone Roberts Kruzbergs, mentre Nadalini ha completato il podio con una rimonta spettacolare negli ultimi giri, confermando solidità fisica e grande lettura tattica della gara.

Un risultato che premia la costanza dell’azzurro e che rappresenta uno dei momenti più significativi della spedizione italiana nella rassegna continentale.

Italia protagonista agli Europei di short track

Il bronzo di Nadalini arricchisce il bottino azzurro e conferma la competitività del movimento italiano nello short track europeo. La medaglia nei 1500 metri, una delle distanze più tecniche e tattiche, assume un valore ancora maggiore per la qualità degli avversari affrontati in finale.

