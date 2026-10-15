Eurolega, Olimpia Milano-Dubai: al Forum è già una sfida da non sbagliare

L’Olimpia Milano torna subito in campo in Eurolega e lo fa con pochissimo margine d’errore. Oggi la squadra di Peppe Poeta ospiterà il Dubai Basketball all’Unipol Forum di Assago, con palla a due alle 20.30. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Milano arriva all’appuntamento appena 48 ore dopo il ko interno contro il Real Madrid e con una classifica che comincia già a farsi pesante.

Quattro sconfitte in cinque partite

Il momento dell’Armani è complicato. Il bilancio parla di una sola vittoria e quattro sconfitte, con l’ultimo 89-98 subito contro il Real Madrid che ha lasciato strascichi anche sul piano ambientale. Al Forum sono arrivati fischi, segnale evidente di un pubblico che si aspettava altro.

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Qualche nota positiva, però, c’è stata. Leandro Bolmaro ha chiuso con 21 punti, Devon Hall con 17 e Garrison Mathews con 14. Per battere Dubai, però, servirà soprattutto una maggiore continuità difensiva e la capacità di reggere per tutti i 40 minuti, senza i passaggi a vuoto visti contro i Blancos.

Dubai arriva in fiducia e ricorda il precedente dell’anno scorso

Di fronte ci sarà una squadra tutt’altro che comoda. Dubai arriva a Milano con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte e con l’entusiasmo del successo ottenuto sul campo del Baskonia. Una formazione fisica, atletica e capace di imporre ritmi elevati.

Il precedente, inoltre, non è per niente rassicurante per Milan, dato che nella scorsa stagione Dubai si impose proprio al Forum con un netto 96-78. Per l’Olimpia, quindi, non sarà soltanto da regular season, ma vincere significherebbe fermare l’emorragia, respirare in classifica e ricucire il rapporto con un pubblico che aspetta risposte forti.