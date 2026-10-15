Mondiali hockey pista, Italia-Argentina vale la semifinale: azzurri chiamati all’impresa ad Asuncion

È arrivato il momento della verità per l’Italia ai Mondiali 2026 di hockey su pista. Oggi gli azzurri affronteranno l’Argentina nei quarti di finale, in una sfida che non ammette appelli: chi vince entra in zona medaglie, chi perde saluta la corsa iridata. L’incontro si giocherà alle 16.45 italiane alla COP Arena di Asuncion e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport.

Italia terza nel girone, serve il salto di qualità

La Nazionale guidata da Alessandro Bertolucci ha chiuso la prima fase al terzo posto nel Girone A. Dopo la sconfitta per 3-2 contro la Spagna all’esordio, gli azzurri hanno reagito travolgendo la Svizzera, prima di arrendersi anche al Portogallo. Un percorso fatto di alti e bassi, che ha portato l’Italia a un incontro durissimo ma affascinante.

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Contro l’Argentina servirà una prestazione diversa soprattutto sul piano della continuità: gli azzurri hanno già dimostrato di poter competere con avversari di altissimo livello, ma nei quarti ogni passaggio a vuoto rischia di diventare decisivo.

Argentina seconda nel Girone B

L’Argentina ha invece terminato il Girone B al secondo posto, alle spalle della Francia. I sudamericani hanno battuto Cile e Angola, cedendo proprio ai transalpini nello scontro diretto. Per l’Italia, dunque, la difficoltà sarà massima, ma anche la posta in palio.

In caso di vittoria, gli azzurri potrebbero potrebbero ritrovare in semifinale la Spagna, impegnata contro il Cile nell’altro quarto. Prima, però, c’è l’Argentina.