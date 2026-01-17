Rizzo immenso: argento agli Europei di Pattinaggio Artistico

Agli Europei 2026 di pattinaggio di figura in corso a Sheffield l’italiano Matteo Rizzo ha offerto una prestazione immensa, straordinaria, conquistando la medaglia d’argento nella gara maschile.

Il risultato non solo è uno dei migliori piazzamenti della sua carriera, ma vale anche un secondo pass olimpico per l’Italia in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 che inizieranno tra poco meno di 20 giorni.

In una rassegna continentale dove il livello tecnico è altissimo e la pressione fortissima, Rizzo ha saputo portare in alto il tricolore esprimendo il meglio di sé quando contava di più.

Il programma libero di Rizzo e il risultato finale

Dopo essersi classificato quarto nel programma corto, Rizzo ha affrontato il programma libero sulle note di “Interstellar“ con grande determinazione, emozione e precisione.

Ha eseguito elementi difficili come il quadruplo toeloop, la combinazione triplo Lutz/toeloop, la sequenza triplo e doppio Axel e altri salti complessi, con pochi errori e ottima qualità tecnica complessiva. Per la sua prova Rizzo ha raccolto 168,37 punti nel libero e 256,37 totali, risultati che gli hanno permesso di superare in classifica avversari di grandissimo livello come i fratelli Selevko.

La gara è stata vinta da Nika Egadze, dominatore assoluto con i suoi 273 punti totalizzati.

Gli altri azzurri: delusione per Grassi e Memola

Se Rizzo ha brillato, non si può dire lo stesso per gli altri italiani in gara. Daniel Grassi, ad esempio, reduce da un buon programma corto, ha avuto una giornata dura nel libero, complici i numerosi errori commessi nei salti più complessi e le quattro cadute, che lo hanno relegato al di fuori della top 10 (tredicesimo) con un totale di 215,33 punti.

Anche Nikolaj Memola, pur entrando tra i primi dopo la prima parte della gara, non è riuscito a recuperare chiudendo all’undicesimo posto con 223,52 punti totali.

La gara europea si è dunque rivelata un mix di gioie e difficoltà per la pattinaggio artistico italiano, perché alla grande prova di Rizzo e un secondo pass olimpico assicurato, si contrappone la necessità di riflettere sulle prestazioni non all’altezza degli altri italiani in gara.