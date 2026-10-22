Pattinaggio di figura, Grand Prix de France al via: Memola, Gutmann e Joos per l’Italia

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre ad Angers la prima tappa dell’ISU Grand Prix 2026-2027. Tre azzurri in gara: Nikolaj Memola nel maschile, Lara Naki Gutmann e Sarina Joos nel femminile.

Scatta da Angers la nuova stagione dell’ISU Grand Prix of Figure Skating. Da domani, venerdì 23 ottobre, a domenica 25 l’IceParc della città francese ospiterà il Grand Prix de France, tappa inaugurale della trentaduesima edizione del massimo circuito internazionale di pattinaggio di figura.

Dopo l’appuntamento francese seguiranno altre cinque tappe, prima delle Finali di dicembre riservate ai migliori sei pattinatori di ciascuna specialità.

Tre azzurri in gara ad Angers

Saranno tre gli italiani impegnati nel Grand Prix de France.

Nella competizione maschile sarà al via Nikolaj Memola delle Fiamme Oro. Nel settore femminile spazio invece a Lara Naki Gutmann, anche lei portacolori delle Fiamme Oro, e a Sarina Joos dell’Iceclub Torino.

Il programma degli italiani

La prima gara con presenza azzurra è in programma già venerdì con il corto femminile.

Venerdì 23 ottobre

Ore 18.50 – Programma corto femminile

Sabato 24 ottobre

Ore 12.30 – Programma corto maschile

Ore 19.30 – Programma libero femminile

Domenica 25 ottobre

Ore 13.10 – Programma libero maschile

Il calendario dell’ISU Grand Prix 2026-2027

23-25 ottobre – Grand Prix de France, Angers

30 ottobre-1 novembre – Skate Canada, Kelowna

6-8 novembre – Cup of China, Shenzhen

13-15 novembre – Skate America, Everett

20-22 novembre – Finlandia Trophy, Helsinki

27-29 novembre – NHK Trophy, Nagoya

10-13 dicembre – Finali

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Dove vedere il Grand Prix di pattinaggio

La copertura televisiva e streaming dell’ISU Grand Prix sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max ed Eurosport, oltre ai canali collegati disponibili attraverso Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Angers rappresenterà così il primo banco di prova della stagione internazionale per Memola, Gutmann e Joos, chiamati a confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti del circuito mondiale.