Mondiali pattinaggio Praga 2026, Malinin campione del mondo per la terza volta consecutiva. Grassl ottavo, Frangipani 23°

Lo statunitense domina il libero con sei quadrupli e il backflip per 329,40 punti totali. Kagiyama argento e Sato bronzo, confermano i piazzamenti olimpici di Milano-Cortina. Per l’Italia Grassl nella top ten, Frangipani più indietro

Ilia Malinin è ancora una volta il migliore del mondo. Lo statunitense conquista a Praga il terzo titolo mondiale consecutivo nel pattinaggio artistico maschile, consolidando un dominio che sembrava vacillare dopo la delusione olimpica ma che il programma libero della O2 Arena ha confermato con autorità. Già in testa dopo il programma corto, Malinin ha chiuso con un punteggio complessivo di 329,40 punti grazie a una prova impreziosita da sei salti quadrupli e dal celebre backflip.

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Il podio: Kagiyama e Sato confermano i piazzamenti olimpici

Alle spalle del campione si sono confermati i due giapponesi Yuma Kagiyama, argento con 306,67 punti, e Shun Sato, bronzo con 288,54. Entrambi avevano già conquistato le stesse posizioni ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, a dimostrazione della solidità della scuola giapponese ai massimi livelli internazionali.

Grassl ottavo, Frangipani 23°

Per i colori azzurri Daniel Grassl ha chiuso all’ottavo posto con 254,94 punti, attestandosi nella top ten di un Mondiale per la seconda volta in carriera. Gabriele Frangipani ha invece concluso 23° con 207,07 punti.

La classifica completa

Malinin (USA) 329,40 — Kagiyama (JPN) 306,67 — Sato (JPN) 288,54 — Gogolev (CAN) 281,04 — Siao Him Fa (FRA) 271,56 — Selevko (EST) 270,42 — Aymoz (FRA) 269,13 — Grassl (ITA) 254,94 — Britschgi (SUI) 251,90 — Torgashev (USA) 249,41 — Egadze (GEO) 248,62 — Sanchez (USA) 241,74 — Marsak (UKR) 234,67 — Samoilov (POL) 233,41 — Hagara (SVK) 230,29 — Chen (CHN) 225,02 — Nordeback (SWE) 224,66 — Kuperman (ISR) 224,40 — Carrillo (MEX) 219,74 — Pitot (FRA) 218,75 — Vasiljevs (LAT) 211,54 — Reshtenko (CZE) 207,16 — Frangipani (ITA) 207,07.