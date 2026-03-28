Mondiali pattinaggio Praga 2026: Gutmann quinta con record personale, danza fuori dalla Free Dance

L’azzurra delle Fiamme Oro sfiora il podio con 205.12 totali, battuta solo dalla quarta Levito per meno di due punti. Oro alla giapponese Sakamoto. I due binomi di danza chiudono ventitreesimi e ventiseiesimi nella Rhythm Dance, non abbastanza per accedere alla Free Dance. Sabato libero maschile e danza libera

La terza giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2026 alla O2 Arena di Praga ha riservato emozioni e risultati contrastanti per i colori azzurri. Lara Naki Gutmann ha firmato una prestazione storica nel programma libero femminile, mentre i due binomi di danza — Victoria Manni/Carlo Röthlisberger e Giulia Isabella Paolino/Andrea Tuba — non sono riusciti ad accedere alla Free Dance.

Gutmann quinta e nella storia: primato personale e top-5 mondiale

Dopo lo short program di mercoledì che la vedeva settima, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) ha alzato notevolmente il livello nella seconda parte della gara, conquistando un prestigioso quinto posto con il punteggio complessivo di 205.12, nuovo primato personale sia nel solo programma libero che nella combinazione totale. L’azzurra diventa così la quarta italiana della storia ad attestarsi nella top-5 di un Campionato Mondiale, sfiorando addirittura la quarta piazza: ai piedi del podio si è fermata l’americana Isabeau Levito con 206.99, appena 1.87 punti in più. L’oro è andato alla giapponese Kaori Sakamoto con 238.28, argento alla connazionale Mone Chiba (228.47) e bronzo alla belga Nina Pinzarrone (215.20). In virtù di questo risultato, l’Italia si assicura due posti ai prossimi Campionati Mondiali 2027.

Manni/Röthlisberger e Paolino/Tuba fuori dalla danza libera

La giornata era cominciata con la Rhythm Dance, dove i due binomi italiani non sono riusciti a chiudere nelle prime venti posizioni, soglia indispensabile per accedere alla Free Dance. Manni/Röthlisberger hanno concluso ventitreesimi con il punteggio di 63.84, mentre Paolino/Tuba si sono piazzati ventiseiesimi con 60.63.

Il programma di sabato

La giornata conclusiva dei Mondiali di Praga 2026 è in programma sabato 28 marzo: alle 12.30 il programma libero maschile con Daniel Grassl e Gabriele Frangipani, alle 18.30 la danza libera.