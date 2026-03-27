Mondiali pattinaggio di figura Praga 2026, Caldara e Maglio chiudono ventesimi nel libero delle coppie. Oggi Gutmann e le coppie di danza

Il binomio azzurro chiude la propria avventura iridata con 160.95 punti, terzo miglior punteggio della carriera in ambito internazionale. Oggi la Rhythm Dance con Manni/Röthlisberger e Paolino/Tuba, alle 18 il libero femminile con Gutmann settima

Si è conclusa la seconda giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2026 a Praga, con il programma libero delle coppie di artistico. L’Italia era rappresentata da Irma Caldara e Riccardo Maglio (C.S. Aeronautica/Cus Torino), reduci dal diciottesimo punteggio nel programma corto di mercoledì.

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Caldara e Maglio: 160.95 e ventesimo posto

Il binomio azzurro ha chiuso la propria partecipazione alla rassegna iridata con il punteggio complessivo di 160.95, che vale il ventesimo posto assoluto. Un risultato comunque significativo sul piano personale: si tratta del terzo miglior punteggio della coppia in ambito internazionale nella storia della loro carriera.

Il programma di oggi: danza e libero femminile

La giornata di oggi propone due appuntamenti importanti per i colori azzurri. Alle 11.30 è in programma la Rhythm Dance, con i due binomi italiani di danza: Victoria Manni e Carlo Röthlisberger (Icelab) e Giulia Isabella Paolino con Andrea Tuba (Ghiaccio Mezzaluna/GS Fiamme Rosse). Alle 18.00 prenderà il via il programma libero femminile, con Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) che scende sul ghiaccio da una posizione di assoluto rilievo: la settima piazza provvisoria conquistata nello short program di mercoledì.