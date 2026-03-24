Pattinaggio di figura, Mondiali di Praga 2026: nove azzurri in gara dal 25 al 29 marzo. Grassl e Frangipani nel singolo maschile

Alla O2 Arena spazio a tutti e quattro i settori: Grassl e Frangipani nel maschile, Gutmann nel femminile, Caldara/Maglio nelle coppie. Due binomi italiani nella danza. Assenti i medagliati del quadriennio

La O2 Arena di Praga accende i riflettori sui Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2026. Da mercoledì 25 a domenica 29 marzo, l’ultimo atto della stagione agonistica 2025-2026 vedrà l’Italia schierare nove atleti, presenti in ognuno dei quattro settori in cui vengono assegnate le medaglie. Va tuttavia segnalato come nessuno dei pattinatori che hanno conquistato podi iridati nel quadriennio olimpico prossimo alla conclusione — Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie di artistico, Charléne Guignard e Marco Fabbri nella danza — sarà al via a Praga.

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Gli azzurri in gara

Nel singolo maschile l’Italia si affida a Daniel Grassl e Gabriele Frangipani, entrambi delle Fiamme Oro. Nel femminile gareggerà Lara Naki Gutmann, anch’essa delle Fiamme Oro. Fra le coppie di artistico scenderanno sul ghiaccio Irma Caldara e Riccardo Maglio, in rappresentanza di C.S. Aeronautica e Cus Torino. Nella danza sono invece due i binomi azzurri: Victoria Manni e Carlo Röthlisberger per Icelab, e Giulia Isabella Paolino con Andrea Tuba per Ghiaccio Mezzaluna e GS Fiamme Rosse.

Il programma completo con gli orari italiani

Gli orari indicati corrispondono a quelli locali, essendo la Cechia nello stesso fuso orario dell’Italia.

Mercoledì 25 marzo: ore 11.30 programma corto femminile; ore 18.45 programma corto coppie di artistico.

Giovedì 26 marzo: ore 11.30 programma corto maschile; ore 18.15 programma libero coppie di artistico.

Venerdì 27 marzo: ore 11.30 Rhythm Dance; ore 18.00 programma libero femminile.

Sabato 28 marzo: ore 12.30 programma libero maschile; ore 18.30 danza libera.

Domenica 29 marzo: ore 14.30 gala.