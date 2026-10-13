Venezia, esonerato Stroppa dopo il ko con l’Atalanta: Nicola e Zanetti tra i possibili sostituti

Il club lagunare cambia guida tecnica dopo sei giornate e zero punti in classifica. Fatale la sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta. Sabato al Penzo arriva il Napoli.

Giovanni Stroppa non è più l’allenatore del Venezia. Il club arancioneroverde ha ufficializzato l’esonero del tecnico dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell’Atalanta, arrivata nell’ultima giornata di Serie A.

Il Venezia è ancora fermo a zero punti dopo sei giornate e ha quindi deciso di intervenire sulla guida tecnica alla vigilia di un altro appuntamento delicato: sabato, alle ore 15, al Penzo arriverà il Napoli.

Il comunicato del Venezia

«Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra», si legge nella nota ufficiale del club.

La società ha ricordato anche il risultato ottenuto dall’allenatore nella scorsa stagione: «Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista».

Il Venezia ha quindi ringraziato Stroppa e il suo staff «per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde».

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Nicola e Zanetti tra i nomi per la panchina

Per la successione del 58enne allenatore lombardo, i due nomi indicati al momento come principali candidati sono quelli di Davide Nicola e Paolo Zanetti.

La scelta dovrà arrivare in vista della sfida contro il Napoli, con il Venezia chiamato a cercare una svolta dopo un avvio di campionato senza punti.

È il quarto esonero della Serie A

Quello di Stroppa è il quarto cambio in panchina in appena sei giornate di Serie A. In precedenza erano stati esonerati Fabio Grosso dalla Fiorentina, sostituito da Paolo Vanoli, Domenico Tedesco dal Bologna, con l’arrivo di Raffaele Palladino, e Carlos Cuesta dal Parma, rimpiazzato da Alberto Gilardino.