Mondiali hockey pista, Italia chiamata al riscatto: dopo la beffa con la Spagna c’è la Svizzera

L’Italia dell’hockey su pista deve voltare subito pagina ai Mondiali 2026 di Asuncion. Gli azzurri hanno esordito con una sconfitta amara contro la Spagna campione del mondo in carica, cedendo 3-2 dopo essere riusciti anche a ribaltare il risultati. Oggi la Nazionale di Alessandro Bertolucci tornerà in pista contro la Svizzera alle 20.30 italiane, alla COP Arena. Una partita già molto importante per rimettere in careggiata il cammino nel Girone A. La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito su Rai Play.

Con la Spagna una sconfitta che lascia rimpianti

L’Italia aveva iniziato male contro gli iberici, andando sotto dopo poco più otto minuti per il gol di Pau Bargello Poch. La reazione, però, era stata immediata e convincente: prima Francesco Compagno, poi Leonardo Diquigiovanni avevano ribaltato il match, permettendo agli azzurri di chiudere il primo tempo avanti 2-1.

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Nella ripresa, però, la Spagna aveva alzato ritmo e pressione. Anche Bargallò, con altre due reti, aveva completato la tripletta personale e fissato il risultato sul definitivo 3-2. Una sconfitta onorevole, ma che probabilmente ha già complicato la corsa al primo posto nel girone.

Contro la Svizzera vietato sbagliare

Ora non c’è tempo per i rimpianti. La Svizzera parte sulla carta sfavorita, ma l’Italia dovrà affrontare la gara con massima attenzione. Un successo permetterebbe agli azzurri di rilanciarsi immediatamente e di arrivare poi alla sfida con il Portogallo nelle condizioni migliori per inseguire il secondo posto e l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Dopo aver mostrato di tenere testa alla Spagna, adesso serve soprattutto una cosa: trasformare le buone sensazioni in punti.