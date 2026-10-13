Champions League, torna lo spettacolo: Inter-Bruges e Villarreal-Napoli accendono il martedì europeo

La Champions League 2026-2027 torna protagonista questa sera con la seconda giornata della League Phase. Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, il massimo torneo europeo per club riparte con un programma ricco di sfide interessanti e con due italiane subito sotto i riflettori: Inter e Napoli. In totale saranno nove le partite in calendario, distribuite tra le 18.45 e le 21.00, con copertura sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Inter e Napoli cercano punti pesanti

Alle 21.00 l’Inter ospiterà il Bruges a San Siro, con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti del proprio cammino europeo. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

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Sempre alle 21.00 toccherà al Napoli, atteso da una trasferta insidiosa sul campo del Villarreal: il match sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Da Atletico-United a Galatasaray-Barça: serata da non perdere

In programma comincerà alle 18.45 con Sabah-Slavia Praga e Lens-Sporting. In serata spazio poi a diversi incroci di grande fascino. Oltre alle due italiane, alle 21.00 si giocheranno Galatasaray-Barcellona, Atletico Madrid-Manchester United, Arsenal-Lille, Viking-Bayern e Lipsia e PSV.

Per chi vorrà seguire tutte le partite contemporaneamente sarà disponibile anche l’opzione Diretta Gol Champions League, sia dalle 18.45 sia alle 21.00, su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.