Curling, Team Zardini Lacedelli al GSOC Invitational di Victoria: programma e orari

Dal 13 al 18 ottobre in Canada il primo appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling. Le azzurre sfideranno Hasselborg, Pätz, Dupont e Fujisawa nel round robin.

Il Team Zardini Lacedelli sarà protagonista al GSOC Invitational di Victoria, in Canada, primo dei cinque appuntamenti del Grand Slam of Curling della stagione 2026-2027.

Il torneo, precedentemente conosciuto come Tour Challenge, si disputerà da martedì 13 a domenica 18 ottobre al Save-On-Foods Memorial Centre di Victoria, nella British Columbia, e riunirà alcune delle migliori formazioni del circuito.

Il Team Zardini Lacedelli al Grand Slam

In occasione del primo Grand Slam del nuovo quadriennio olimpico, la partecipazione non è stata determinata esclusivamente dal ranking mondiale, ma attraverso un sistema misto di inviti e tornei di qualificazione.

Il Team Zardini Lacedelli ha conquistato il proprio posto attraverso l’Euro Super Series disputata a Stirling.

La formazione italiana sarà composta da Giulia Zardini Lacedelli delle Fiamme Oro, Elena Antonia Mathis delle Fiamme Oro, Marta Lo Deserto delle Fiamme Gialle e Rachele Scalesse del Curling Club Dolomiti.

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Il format del GSOC Invitational

Al torneo partecipano 16 squadre. Ciascuna formazione disputerà quattro partite nella fase di round robin, al termine della quale le migliori otto accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Gli eventuali tie-breaker sono previsti sabato 17 ottobre alle 17. I quarti di finale si giocheranno alle 21 dello stesso giorno, mentre domenica 18 sono in programma le semifinali alle 16.30 e la finale alle 21.

Il calendario del Team Zardini Lacedelli

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 17.30 – Team Zardini Lacedelli vs Team Hasselborg

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE

Ore 21.00 – Team Zardini Lacedelli vs Team Pätz

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Ore 04.00 – Team Zardini Lacedelli vs Team Dupont

Ore 21.00 – Team Zardini Lacedelli vs Team Fujisawa

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 17.00 – Eventuali tie-breaker

Ore 21.00 – Quarti di finale

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 16.30 – Semifinali

Ore 21.00 – Finale

Tutti gli orari indicati sono italiani.