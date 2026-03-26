Mondiali di Praga, Hase-Volodin davanti per un soffio: l’Italia centra il libero con Caldara e Maglio

La gara delle coppie d’artistico ai Mondiali di Praga si è aperta con uno short program combattutissimo, chiuso sul filo dei dettagli. Al comando si sono portati ti tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, capaci di chiudere con 79.78 punti e di precedere di appena 36 centesimi i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, secondi a 79.45. Un margine minimo, che lascia completamente aperto il discorso per il programma libero e conferma il grande equilibrio visto sul ghiaccio nella serata inaugurale.

Germania davanti, ma la lotta per l’oro è apertissima

Hase e Volodin hanno costruito il proprio primato soprattutto grazie alla pulizia dell’esecuzione e a un rendimento molto convincente nelle componenti del programma, fattori che hanno fatto la differenza in una classifica cortissima. Alle loro spalle Metelkina e Berulava hanno risposto con uno short di altissimo livello, impreziosito anche dal personal best, restando pienamente in corsa per il titolo.

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Sul terzo gradino provvisorio si sono sistemati i canadesi Lia Pereira e Trennt Michaud con 75.52, confermando il loro ottimo feeling con il programma breve. Più staccati gli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko, quarti con 69.92, frenati da un errore nel triplo lutz lanciato.

Missione compiuta per gli azzurri, che conquistano il programma libero

Buone notizie anche per l’Italia, che può sorridere grazie alla qualificazione al libero di Irma Caldara e Riccardo Maglio. La coppia azzurra, chiamata a un compito non semplice anche alla luce delle assenze pesanti nel gruppo italiano, ha centrato l’obiettivo chiudendo al 18esimo posto con 58.79 punti.

Un piazzamento prezioso, perché permette agli azzurri di proseguire la loro avventura iridata nella seconda parte della competizione. Per Caldara e Maglio si stratta di un risultato significativo, ottenuto in un contesto tecnico non semplice e contro avversari di livello internazionale.