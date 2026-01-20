Milano-Cortina 2026, pattinaggio artistico: i convocati dell’Italia e prospettive di medaglie

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato ufficialmente gli atleti che rappresenteranno l’Italia nel pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 22 febbraio.

La compagine italiana comprende nomi di spicco e potenziali protagonisti capaci di competere per risultati di rilievo anche nella gara a squadra, oltre alle prove individuali. Tra i selezionati ci sono campioni affermati e talenti emergenti che punteranno non solo a partecipare, ma anche a lottare per un posto tra le medaglie.

I convocati dell’Italia: individuale e coppie

Nella disciplina individuale maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 l’Italia sarà rappresentata da Daniel Grassi e Matteo Rizzo. Il primo è già certo del proprio posto grazie a una stagione autorevole, che lo ha visto protagonista nelle principali competizioni interinali, mentre Rizzo ha ottenuto la qualificazione in virtù del bellissimo secondo posto agli Europei di Sheffield.

In campo femminile, invece, l’unica azzurra in gara sarà Lara Naki Gutmann, bronzo ai recenti campionati europei e pronta per affrontare la sua seconda olimpiade dopo avervi partecipato nel 2022.

Per quanto riguarda la competizione in coppia, l’Italia schiererà Sara Conti e Niccolò Macii, punte di diamante del pattinaggio artistico italiano, insieme a Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Danza sul ghiaccio e prospettive di medaglia

Nella danza sul ghiaccio l’Italia punterà tutto sull’esperienza e il talento di Charlene Guignard e Marco Fabbri, campioni nazionali e tra i protagonisti difficili da battere. La loro carriera solida e i risultati conseguiti in eventi internazionali li rendono tra i principali candidati a insidiare il podio olimpico.

Proprio nella gara a squadre gli azzurri potrebbero ritagliarsi un ruolo importante. Se Stati Uniti e Giappone restano i favoriti, la lotta per il gradino più basso del podio appare aperta, con avversari di grande valore come Canada, Francia e Georgia pronti a dare battaglia sul ghiaccio.