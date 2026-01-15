Pattinaggio artistico, Europei 2026: grande avvio per l’Italia a Sheffield

Storico short program femminile: Pezzetta terza, Gutmann quarta. Oggi il corto maschile e le medaglie delle coppie

Alla Utilita Arena di Sheffield si sono aperti i Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, con una giornata inaugurale memorabile per l’Italia.

Nel programma corto femminile, tutte le azzurre si sono classificate nelle prime sette posizioni, risultato mai ottenuto prima in una rassegna continentale. Anna Pezzetta è terza con 64,85, seguita da Lara Naki Gutmann, quarta con 63,75, mentre Sarina Joos è settima con lo stesso punteggio.

Nel programma corto delle coppie di artistico, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini occupano la settima posizione con 59.40, mentre Irma Caldara e Riccardo Maglio sono quattordicesimi con 53.29.

Il programma prosegue oggi, giovedì 15 gennaio, con il programma corto maschile alle 14:20 e l’assegnazione delle medaglie delle coppie di artistico dalle 20:00.