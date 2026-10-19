Curling, dominio italiano a Berna: Team Spiller vince il Grand Prix davanti al Team Zisa

Finale tutta azzurra al Bern Inter Curling Challenge: Spiller, Mosaner, Arman e Cesare Spiller superano 6-5 all’extra end il Team Zisa. In semifinale anche il Team Retornaz.

Dominio italiano al Grand Prix Bern Inter Curling Challenge, torneo internazionale maschile disputato a Berna, in Svizzera, dal 16 al 18 ottobre. Le tre formazioni azzurre presenti sono state protagoniste fino alle fasi decisive, con una finale interamente italiana.

Il successo è andato al Team Spiller, composto da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastian Arman e Cesare Spiller, che nell’ultimo atto ha superato il Team Zisa per 6-5 all’extra end.

Finale tutta italiana a Berna

Il Team Zisa, formato da Mattia Giovanella, Andrea Zisa, Francesco De Zanna e Francesco Vigliani, ha portato la sfida fino all’end supplementare prima di arrendersi di misura.

Il derby azzurro in finale ha completato un torneo nel quale le squadre italiane hanno mostrato grande continuità, arrivando a occupare entrambe le posizioni disponibili nell’atto conclusivo.

Team Retornaz fermato in semifinale

Tra le migliori quattro è arrivato anche il Team Retornaz, composto da Joel Retornaz, Stefano Gilli, Andrea Gilli e Alberto Pimini.

In semifinale è stato proprio un altro confronto tutto italiano a decidere l’accesso alla finale: il Team Zisa si è imposto 8-3 sul Team Retornaz, guadagnando così il diritto di sfidare il Team Spiller per il titolo.

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Le italiane battute soltanto da altre italiane

Il dato che fotografa meglio il rendimento complessivo delle formazioni azzurre è quello relativo alle sconfitte: le squadre italiane hanno perso soltanto contro altre compagini italiane, senza mai cedere alle avversarie provenienti dagli altri Paesi presenti al torneo.

Il Grand Prix di Berna si chiude quindi con un successo del Team Spiller, il secondo posto del Team Zisa e la semifinale raggiunta dal Team Retornaz, a conferma dell’ottimo rendimento del curling italiano nell’appuntamento svizzero.