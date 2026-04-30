“Chasing Perfection – Inside The Cross Battle” su Amazon Prime Video il 5 maggio

Il documentario di European Gymnastics, disponibile su Volare TV — canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV — debutta su Amazon Prime Video martedì 5 maggio alle 21:25. La nostra Sofia Raffaeli si racconta, le capitane bulgare Ivanova e Stoyanov aprono le porte del loro mondo.

Martedì 5 maggio alle ore 21:25, Amazon Prime Video manda in onda per la prima volta “Chasing Perfection – Inside The Cross Battle”, il documentario prodotto da European Gymnastics, già disponibile su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV. Un appuntamento da non perdere per chi vuole andare oltre la pedana e scoprire il volto più intimo della ginnastica ritmica.

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Dentro la ritmica: tensione, testa e connessioni umane

Il documentario porta lo spettatore dentro ciò che non si vede in gara: la tensione pre-competizione, le abitudini, la leadership, la ricerca ossessiva del dettaglio perfetto. Non solo risultati, ma il percorso mentale e umano che li precede.

Protagonista principale è Sofia Raffaeli, campionessa del mondo 2022 e bronzo olimpico a Parigi 2024, che si racconta con una franchezza insolita: spiega il proprio approccio mentale alla gara — la visualizzazione dell’esercizio, il controllo del respiro, la concentrazione totale su attrezzo, musica e pedana — e apre qualche spiraglio sui retroscena più personali, dal rapporto con il fisioterapista alle parole della sua nuova coach Amina Zaripova.

La Bulgaria: Ivanova, Stoyanov e Dimitrova

La puntata non si ferma sull’Italia. Ampio spazio lo trovano le due capitane della Nazionale bulgara, Sofia Ivanova e Rachel Stoyanov, che raccontano la loro esperienza e il percorso della nuova formazione. Sullo sfondo lavora in silenzio la regia tecnica di Vesela Dimitrova, punto di riferimento del collettivo. Il confronto tra le due realtà — quella italiana e quella bulgara — allarga il respiro del documentario e gli conferisce una dimensione autenticamente internazionale.

Baku, il crocevia della stagione

Centrale nell’episodio è il racconto della tappa di Baku, vissuta da prospettive diverse. Raffaeli ripercorre la propria esperienza in una stagione che in aprile l’ha riportata sul podio di Coppa del Mondo con due argenti nelle finali di specialità. Dal versante bulgaro, Ivanova e Stoyanov riavvolgono il filo di un appuntamento importante, chiuso con un podio nell’esercizio misto e con indicazioni preziose sulla crescita del gruppo.

Il risultato, però, passa in secondo piano: il valore vero di “Chasing Perfection” sta nel mostrare quanto la ritmica sia fatta di testa, identità e connessioni umane. Il documentario è disponibile in qualsiasi momento su Volare TV, canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.