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Calcio

Caso Rocchi, nuove intercettazioni: spunta un dirigente dell’Inter

Antonio Lauro
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Daniele Doveri
Ac Milan - Ssc Napoli Officilal referee Daniele Doveri gestures during the Serie A match beetween Ac Milan and Ssc Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on February 11, 2024 in Milano, Italy . Milano Stadio Giuseppe Meazza Italy Copyright: xMarcoxCanonierox

L’inchiesta della Procura di Milano sulla gestione arbitrale si arricchisce di nuovi elementi legati a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Al centro degli accertamenti ci sono presunti condizionamenti nelle designazioni e pressioni sul centro VAR di Lissone.

L’inchiesta della Procura di Milano e le accuse di frode

Il pubblico ministero Maurizio Ascione, con il supporto della Guardia di Finanza, ha approfondito l’analisi sull’operato di Gianluca Rocchi, ex designatore della CAN di Serie A e B.

Rocchi, che ha scelto l’autosospensione lasciando l’incarico ad interim a Dino Tommasi, risulta indagato per concorso in frode sportiva. L’attività degli inquirenti si è concentrata sulla verifica di possibili interferenze nelle scelte dei direttori di gara e sulla gestione degli episodi analizzati al monitor.

L’obiettivo della magistratura è chiarire se il sistema di selezione degli arbitri sia stato alterato da interessi esterni, minando la regolarità delle competizioni calcistiche nazionali attraverso un controllo diretto sulle decisioni prese in campo e in sala video.

Daniele Doveri

Caso Rocchi, nuove intercettazioni: spunta un dirigente dell’Inter

Le intercettazioni e il contatto con il dirigente nerazzurro

Le indagini hanno portato alla luce una serie di intercettazioni raccolte nell’ultimo anno, che includono dialoghi tra Rocchi e Andrea Gervasoni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, è emersa una conversazione telefonica del 2 aprile 2025, avvenuta in occasione del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter.

Nel colloquio è stato citato Giorgio Schenone, dirigente dell’Inter responsabile dei rapporti con gli arbitri, in merito a una lista di direttori di gara considerati graditi o meno dalla società nerazzurra.

La Procura ha messo sotto esame alcune scelte specifiche, come la presenza di Colombo per la sfida Bologna-Inter e quella di Doveri per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Gli accertamenti proseguono per stabilire se questi contatti abbiano effettivamente prodotto condizionamenti sulle designazioni finali.

Gianluca Rocchi

Caso Rocchi, nuove intercettazioni: spunta un dirigente dell’Inter

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