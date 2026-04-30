Ciclismo, Pogacar cannibale: vince anche al Giro di Romandia

Tadej Pogacar non si ferma e conquista la seconda tappa del Giro di Romandia con arrivo a Vucherens. Il campione del mondo vince allo sprint e mantiene la maglia di leader.

Giro di Romandia: Tadej Pogacar domina in volata la seconda tappa

La prima fase di gara ha visto andare all’attacco quattro corridori: Filippo Conca, Henri-François Renard-Haquin, Roland Thalmann e Jakob Soederqvist. Il quartetto ha gestito un margine massimo di tre minuti sul gruppo, costantemente tenuto sotto controllo dagli uomini della UAE Team Emirates – XRG. Nel finale la corsa si è infiammata con il tentativo in solitaria di Soederqvist, ma sulla salita di Vulliens è arrivata la reazione del gruppo. A quel punto Tadej Pogacar si è portato al comando e, imponendo il proprio ritmo senza esagerare, ha ripreso gli attaccanti ricompattando il plotoncino di testa in vista dell’arrivo.

Il campione sloveno, in maniera impressionante è riuscito a regolare il gruppo agguantando la vittoria di tappa con uno sprint seppur ristretto.

A poche centinaia di metri dal traguardo, Pogacar ha ripreso Dorian Godon che aveva provato ad anticipare tutti lanciando una volata lunga, ma è stato raggiunto e superato a doppia velocità dal fuoriclasse sloveno.

La terza piazza è andata a Finn Fisher-Black, mentre Davide Toneatti ha chiuso al settimo posto, risultando il primo degli italiani.

Pogacar, un 2026 perfetto

Per Pogacar, al suo debutto assoluto al Giro di Romandia, si tratta della seconda vittoria su due tappe in linea fin qui disputate. Il successo consolida il suo primato in classifica generale e aggiorna le sue statistiche stagionali: nel 2026 ha conquistato sei successi in otto giorni di gara e non è mai uscito dalla top sei in ordine d’arrivo.

Il campione, che non prenderà parte al Giro d’Italia in programma a maggio, continua il suo percorso di preparazione al Tour de France nel 2026 senza intoppi.

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