Scherma, Campionato Nazionale Gold: Trabucco e Caldarone trionfano a Riccione, gli highlights

L’ottava giornata del Campionato Nazionale Gold a Riccione incorona Edoardo Trabucco e Giorgia Caldarone. I due atleti conquistano il massimo titolo nelle gare di spada della categoria Giovani.

I podi della spada maschile e femminile

Nella competizione maschile, Edoardo Trabucco del Circolo Scherma Castelfranco Veneto si è aggiudicato in serata il titolo nazionale di categoria. La medaglia d’argento va a Francesco Maria Consales, rappresentante del CUS Cassino. La terza piazza è invece un affare della Polisportiva Scherma Bergamo, che porta sul gradino più basso del podio, a pari merito, Filippo Brignoli e Filippo Corna. I primi 16 classificati hanno strappato il biglietto per il Campionato Italiano giovani in programma a Roma.

Nel tabellone femminile, la vittoria va a Giorgia Caldarone del Club Scherma Roma. L’argento è per Deva Maria Pantaleo dell’Accademia di Scherma Lecce. Condividono la medaglia di bronzo Federica Aurisicchio della SS Lazio Scherma Ariccia e Matilde Bua del CUS Catania. Il trionfo di Giorgia Caldarone regala anche un momento di profonda commozione, poiché la vincitrice ha dedicato il successo al nonno che le ha trasmesso la passione per questa disciplina sportiva.

Emozioni in pedana e programma conclusivo

L’attenzione si sposta ora sull’ultimo atto del Campionato Nazionale Gold. Il programma di domani chiude la manifestazione sportiva con le prove di spada maschile e femminile riservate alla categoria Assoluti.

Il pubblico da casa può seguire le fasi finali delle competizioni in diretta a partire dalle ore 18.15.

La trasmissione dell’evento è affidata ad “Assalto – La TV della Scherma”, canale accessibile gratuitamente attraverso la nostra piattaforma SportfaceTV.

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Per rivivere i replay di ieri della sciabola, invece, le fasi finali delle competizioni e gli assalti decisivi sono disponibili integralmente su “Assalto – La TV della Scherma”, la piattaforma gratuita di Sportface dedicata ai grandi eventi della scherma italiana.

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