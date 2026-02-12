Doppio oro e storia azzurra: Lollobrigida tra le grandi di sempre alle Olimpiadi Invernali

Francesca Lollobrigida ha scritto un’altra pagina indimenticabile dello sport italiano ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La pattinatrice azzurra ha infatti aggiunto l’oro nei 5000 metri dopo quello conquistato qualche giorno fa nei 3000 di speed skating, risultato che pochi atleti italiani sono riusciti ad ottenere nella storia delle Olimpiadi Invernali.

Con questi due titoli, Lollobrigida si unisce a una ristretta élite di atleti italiani capaci di vincere due ori nello stesso appuntamento olimpico, entrando così in un “club” davvero esclusivo.

L’impresa esclusiva: il club esclusivo degli italiani con doppio oro

Il raggiungimento di due medaglie d’oro nella stressa Olimpiade Invernale è un’impresa che richiede non solo talento, ma anche costanza, e la possibilità di fare multiple nella stessa disciplina.

Prima di Francesca Lollobrigida solo quattro atleti italiani avevano realizzato un risultato simile. Tra questi figurano leggende dello sport come Eugenio Monti, vincitore nei bob a Grenoble 1968, Alberto Tomba, che dominò gigante e slalom a Calgary nel 1988, Manuela Di Centa, trionfatrice nelle lunghe distanze dello sci di fondo a Lillehammer 1994, ed Enrico Fabris, che brillò nello speed skating a Torino 2006.

Con la doppietta nei 3000 e nei 5000 metri di pattinaggio di velocità a Milano-Cortina 2026, Lollobrigida ha dunque aggiunto il proprio nome a questo ristretto elenco di azzurri, consolidando un’eredità sportiva unica nel panorama olimpico italiano.

La stagione memorabile e il futuro olimpico

Lollobrigida ha messo in scena prestazioni di altissimo livello in entrambe le run, dimostrando non solo resistenza e strategia, ma anche grande freddezza nei momenti decisivi. Dopo il successo nei 3000 metri, la sua vittoria nei 5000 metri ha confermato che la forma raggiunta nella rassegna olimpica è stata eccezionale, con tempi di assoluta eccellenza e una determinazione che l’ha portata a difendere la leadership fino all’ultimo giro.

Questa doppia affermazione non solo arricchisce il medagliere italiano in queste Olimpiadi, ma consegna a Lollobrigida un posto di rilievo tra le atlete italiane più vincenti di sempre. Mentre l’edizione 2026 continua a regalare emozioni, la sua impresa resterà impressa come uno dei momenti più alti nella storia olimpica azzurra.

