Sciabola in pedana a Foggia: grande attesa per la Seconda Prova Nazionale verso Roma 2026

La città di Foggia si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione schermistica italiana, la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di sciabola, in programma dal 13 al 15 febbraio 2026 presso il quartiere fieristico cittadino.

L’evento, organizzato dal Circolo Schermistico Danno, vedrà la partecipazione di circa 700 atleti provenienti da tutta Italia, suddivisi tra categorie Under 17, Under 20 e Assoluti, pronti a competere per conquistare i passi per i Campionati Italiani di Roma 2026.

La competizione, che si svolgerà su 23 pedane allestite per l’occasione, non rappresenta solo un tappa fondamentale per il circuito nazionale, ma è anche un’importante vetrina per i talenti emergenti della sciabola italiana.

Programma e dettagli delle gare

Il programma della tre giorni foggiana è ricco e ben articolato. Si comincerà venerdì 13 con le prove dedicate ai Cadetti: alle 9:00 saranno di scena gli incontri femminili, mentre quelli maschili cominceranno alle 11:30.

Sabato 14 febbraio sarà la volta degli U20, con analoghe fasce partire per le competizioni femminili e maschili, e infine domenica 15 si concluderà con le gare degli Assoluti, che assegneranno i titoli più ambiti della prova.

In ciascuna delle tre giornate, le fasi finali potranno essere seguite in diretta attraverso la piattaforma digitale “Assalto-La TV della Scherma“, disponibile gratuitamente su Sportface, con collegamenti a partire dalle 14:15 per vivere l’intensità degli assalti più decisivi.

Valore sportivo e territorio

La manifestazione non è solo un momento sportivo di rilievo, ma anche un’occasione di promozione per Foggia e per l’intero territorio pugliese. L’evento è stato presentato ufficialmente in una conferenza stampa che ha sottolineato l’importanza di coniugare sport, cultura e inclusione, con la partecipazione anche di scuole e associazioni locali.

Per il Circolo Schermistico Dauno ospitare una prova così significativa dei Campionati Italiani è motivo di grande orgoglio e testimonia la capacità organizzativa maturata nel tempo. La rassegna sarà dunque un banco di prova fondamentale per le giovani promesse e gli atleti affermati, in vista del clou della stagione tricolore che si terrà a Roma nel 2026.

