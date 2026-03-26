Mondiali Pattinaggio artistico, Malinin non delude: bene Grassl

Ilia Malinin ha chiuso al primo posto nella seconda giornata dei Mondiali di pattinaggio artistico: in linea anche l’italiano Grassl

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono ormai solo un ricordo, per alcuni piacevole, per altri molto meno. Nella seconda categoria c’è sicuramente Ilia Malinin, che partiva da grandissimo favorito nel corto maschile, ma è crollato proprio nella serata finale dopo una serie impressionante di errori.

Nello sport, però, bisogna andare subito avanti e dimenticare in fretta. E il fenomeno statunitense stasera ci ha dimostrato come si fa.

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Infatti, ha chiuso al primo posto nella seconda giornata dei Mondiali di pattinaggio artistico, che si stanno disputando a Praga. Resistono comunque gli italiani: Grassl è arrivato ottavo, mentre Frangipani 17esimo.

Questa la classifica finale del programma corto maschile:

1 Q Ilia Malinin USA 111.29

2 Q Adam Siao Him Fa FRA 101.85

3 Q Aleksandr Selevko EST 96.49

4 Q Shun Sato JPN 95.84

5 Q Stephen Gogolev CAN 94.38

6 Q Yuma Kagiyama JPN 93.80

7 Q Andrew Torgashev USA 89.07

8 Q Daniel Grassl ITA 88.53

9 Q Lukas Britschgi SUI 88.30

10 Q Jacob Sanchez USA 85.15

11 Q Kevin Aymoz FRA 84.74

12 Q Kyrylo Marsak UKR 83.36

13 Q Deniss Vasiljevs LAT 82.27

14 Q Donovan Carrillo MEX 79.65

15 Q Nika Egadze GEO 78.84

16 Q Vladimir Samoilov POL 77.98

17 Q Gabriele Frangipani ITA 76.89

18 Q Adam Hagara SVK 76.75

19 Q Tamir Kuperman ISR 76.63

20 Q Georgii Reshtenko CZE 75.14

21 Q Francois Pitot FRA 74.61

22 Q Yudong Chen CHN 74.36

23 Q Genrikh Gartung GER 73.20

24 Q Andreas Nordeback SWE 72.59

25 Kao Miura JPN 71.05

26 Semen Daniliants ARM 70.94

27 Younghyun Cha KOR 70.92

28 Hyungyeom Kim KOR 70.71

29 Tomas Guarino Sabate ESP 69.12

30 Maurizio Zandron AUT 67.82

31 Vladimir Litvintsev AZE 65.10

32 Yu-Hsiang Li TPE 64.74

33 Edward Appleby GBR 64.30

34 Alp Eren Ozkan TUR 60.10

35 Dias Jirenbayev KAZ 59.34

36 Fedirs Kuliss LAT 56.85