Mondiali di sci nordico 2031, FIS nel caos: pareggio tra Oberstdorf e Planica, decisione rinviata

La sede dei Mondiali di sci nordico 2031 resta ancora senza padrone. La decisione era attesi ieri sera, con un annuncio previsto in diretta YouTube, ma la FIS non è riuscita a sciogliere il nodo tra le due candidate: Oberstdorf, in Germanica, e Planica, in Slovenia. Dopo ore di attesa è arrivata una semplice comunicazione interlocutoria, con la decisione rimandata alla prossima riunione del Consiglio FIS.

Due candidate ma nessuna vincitrice

La situazione è quanto meno imbarazzante. L’annuncio ufficiale era previsto per le 18.30, ma dopo circa due ore di attesa il presentatore Nick Fellows ha spiegato che il Consiglio FIS non era riuscito a prendere una decisione.

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Tradotto: le preferenze tra Oberstdorf e Planica sarebbero rimaste perfettamente bloccate, senza una maggioranza capace di assegnare l’evento. Né la candidatura tedesca né quella slovena sono quindi riuscite a prevalere, obbligando la Federazione Internazionale a rinviare tutto.

Possibile doppia assegnazione, ma il calendario si complica

Una soluzione potrebbe essere quella di affidare a una sede l’edizione del 2031 e all’altra quella del 2033, ma questo significherebbe congelare di fatto le altre candidature. Il quadro, del resto, è già piuttosto ristretto: Planica ha ospitato i Mondiali nel 2023, Oberstdorf nel 2021, mentre le prossime edizioni saranno a Falun nel 2027 e Lahti nel 2029.

La scelta per il 2031 sembra quindi una corsa a due, ma la FIS è riuscita comunque a non decidere. Un pareggio istituzionale che sa parecchio di pasticcio.