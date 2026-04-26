Pugilato, cala il sipario sul Trofeo delle Aquile 2026 a Lignano Sabbiadoro – Replay

Il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro ha ospitato con successo l’edizione 2026 del Trofeo delle Aquile, torneo internazionale dedicato alla boxe giovanile.

L’organizzazione e il format della competizione

La kermesse pugilistica è stata organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con il Comitato Regionale FPI del Friuli Venezia Giulia. La competizione sportiva ha adottato la formula tecnica del Round Robin, ovvero il classico girone all’italiana. Questo format garantisce un confronto diretto e continuo tra tutti i partecipanti in gara. La scelta ha permesso ai giovani atleti di misurarsi più volte sul ring in pochi giorni, offrendo un banco di prova fondamentale per la loro crescita sportiva e agonistica sul palcoscenico europeo.

Le nazionali giovanili protagoniste sul ring

Gli incontri ufficiali si sono svolti nel corso dell’intero fine settimana, a partire da venerdì 24 fino alla chiusura di oggi domenica 26 aprile. Le protagoniste del torneo sono state le Nazionali under 15 di quattro nazioni. I giovani talenti azzurri hanno infatti incrociato i guantoni con le rispettive selezioni di Croazia, Estonia e Ungheria. I match hanno messo in luce il buon livello tecnico e atletico delle diverse scuole pugilistiche, archiviando una tre giorni intensa e molto combattuta.

Per rivedere gli incontri su Sportface, di seguito il link. Per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori che non hanno potuto seguire la kermesse dal vivo o in diretta, l’organizzazione ha pubblicato sulla nostra piattaforma i replay integrali del pomeriggio.

Le differite integrali di tutti i match giovanili sono infatti disponibili sui canali web ufficiali della federazione e sui nostri canali, così che tutti possano rivivere ogni singola ripresa disputata sul ring friulano.

QUI IL LINK DEI REPLAY

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