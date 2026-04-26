Scherma, Campionati Gold Cadetti: Serino e De Paolis campioni di sciabola a Riccione – Replay

Mattia Serino e Sofia Maria De Paolis hanno conquistato il titolo nazionale Gold nella categoria Cadetti durante la quarta giornata di gare disputata al PlayHall di Riccione.

Mattia Serino vince la prova maschile al PlayHallScherma, Campionati Gold Cadetti: Serino e De Paolis campioni di sciabola a Riccione

Successo per Mattia Serino. Il portacolori del Club Scherma Varese ha dominato la scena nella sciabola maschile Under 17, imponendosi nella competizione che ha visto ai nastri di partenza oltre cento atleti. Serino ha superato in finale Nicolò Tufano, tesserato per il Piccolo Teatro Milano, che ha ottenuto la medaglia d’argento al termine di un assalto molto combattuto. Terzo posto che completa il podio condiviso tra Valerio Imbastri della SS Lazio Scherma Ariccia e Niccolò Paolantonio del Fides Livorno. Tra i migliori otto della giornata si sono piazzati anche Luciano Vero Filiberto Tedeschi, Emanuele Giuseppe Gabola, Giacomo Felici e Filippo Di Gianni, confermando l’alto livello tecnico della kermesse romagnola che ha aperto ufficialmente il programma dedicato alla sciabola.

Successo di Sofia Maria De Paolis nella finale femminile

Nella sciabola femminile la vittoria è andata a Sofia Maria De Paolis, protagonista di una finale tutta interna per la Dauno Foggia. L’atleta pugliese ha battuto nell’atto conclusivo la compagna Veronica Gitto, che ha chiuso la sua prova con una positiva medaglia d’argento. La medaglia di bronzo è stata assegnata a Ginevra Bigagli del Piccolo Teatro Milano e a Costanza Marciante del Circolo Schermistico Mazarese, entrambe fermate in semifinale. Nelle prime otto posizioni sono arrivate anche Nives Andreapaola Forgetta, Bianca Candeloro, Cecilia Diana Valsecchi e Diletta Farnetti. Il Campionato Nazionale Gold di Riccione prosegue ora con le competizioni dedicate alla categoria Giovani, che vedranno impegnati gli sciabolatori e le sciabolatrici nella quinta giornata di gare.

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